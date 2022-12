Il Mondiale delle rivalse. L'assalto degli ultimi all'aristocrazia del calcio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bisogna davvero riconoscerlo. Il gioco del calcio, quando si impegna, s'inventa delle magie inimmaginabili. Con tutto quello che è successo nel Qatar, e soprattutto attorno al Qatar e a Bruxelles, con quelle valigie in fuga piene di banconote che ricordano i film di Totò o dei cinepanettoni, sembra impossibile che potesse esplodere, con la sua travolgente potenza emotiva, una fiaba come quella del Marocco. Dove tutto sembra rovesciato: con il “riccone “ Ronaldo lasciato solo e lacrimante, mentre un intero popolo, orgoglioso e felice, festeggia la sua squadra come se avesse già vinto il Mondiale.

Un'esplosione di gioia incontenibile, virale e materiale insieme, con i ragazzi di Regragui che, sollevando al cielo l'allenatore, piangono e pregano perchè il loro sogno non finisca più. E che dopo aver raggiunto - prima squadra africana - la semifinale della Coppa, questo sogno possa arrivare dove è quasi impossibile credere.

Gruppo che gioca all'italiana

Un fuoco emotivo che riscalda anche chi col calcio non c'entra niente. Felice soltanto di vedere che, grazie a una decina di ragazzi nati all'estero da genitori immigrati, e che hanno scelto di giocare per il loro paese, tutta una comunità sparsa per il mondo ritrova fiducia e autostima. La cosa curiosa è che questo exploit è stato raggiunto da un gruppo che dal punto di vista tecnico ricorda molto il nostro vecchio calcio all'italiana. Quello tanto disprezzato del “primo non prenderle”, ritenuto poco moderno e spettacolare. Un calcio costituito da una difesa impenetrabile, attorno a un portiere-saracinesca, Bounou, che ricorda il nostro vecchio Zoff quando nel 1982 era assediato dai brasiliani. Tutti indietro, pronti però a scattare come delle frecce imprendibili in contropiede. Un calcio semplice fatto di raddoppi e pressing feroce quello del Marocco.

Francia, voglia di bis

E poi il cuore, la determinazione, quella voglia arrivare lontano che sembra provenire dal tam tam ancestrale del suo stesso popolo. Ora bisognerà vedere con la Francia. l'antica madre coloniale. Una Francia di celebri star dal portafoglio gonfio e dai piedi raffinati, ma anche una Francia già campione del mondo che vuole, assolutamente vuole, bissare il Mondiale. E lo si è visto nella sfida con l'Inghilterra, forse anche superiore all'Equipe di Mbappè.

Alla fine, sono stati decisivi due episodi: il rigore sbagliato da Harry Kane e l'inzuccata di Olivier Giroud, 36 enne ringiovanito dal Milan, che ha condannato una discreta Inghilterra scivolata ancora una volta sul dischetto come nell'Ultimo Europeo. È un vizio quello dei leoni inglesi, che da 56 anni non vincono un mondiale. Forse pesa anche questa tradizione negativaInsomma, siamo al gran finale. Ne restano quattro, come gli amici al bar, che rappresentano tre continenti. Uno dei tanti record di questo mondiale.