Il Mondiale si decide ai rigori: Argentina-Francia 3-3 dopo i tempi supplementari

Si decide ai rigori una partita dominata dall’Argentina e riacciuffata dalla Francia nello spicchio finale del match. Colpi di scena a ripetizione nell’ultimo atto del Mondiale di calcio in Qatar, dove le due contendenti hanno terminato la partita ai tempi regolamentari sul 2-2. E nel secondo tempo supplementare Leo Messi ha siglato il 3 a 2 per l’Argentina. E poi Kylian Mbappé ha segnato il rigore a pochi minuti dalla fine che ha riportato la parità tra le due squadre.

Nei tempi regolamentari, per 80 minuti non c’è stata letteralmente partita: l’Argentina è passata in vantaggio al 23’ con un rigore trasformato da Messi, poi ha raddoppiato al minuto 36 con un’azione da manuale chiusa magistralmente da Di Maria, autore di una prestazione straordinaria.

La Francia è stata surclassata a lungo e a rischiato a più riprese di subire un passivo più pesante, fino all’80esimo, quando Mbappé ha realizzato un penalty e un minuto dopo ha pareggiato con una fantastica sciabolata al volo all’ingresso dell’area di rigore. Si va dunque ai supplementari.

