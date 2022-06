Il mondo adesso guarda ai granai dell’America Latina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovi mercati e nuovi scenari. Al di là delle cronache di guerra e delle tensioni diplomatiche di queste settimane, il protagonismo agroalimentare di alcuni Paesi latinoamericani è più di un’ipotesi. Le conseguenze economiche del conflitto tra Russia e Ucraina si sono palesate, in anticipo rispetto alle previsioni degli analisti: l’apertura dei corridoi per l’export di grano ucraino, la loro reale praticabilità, sono incognite aperte. È invece una certezza che il crollo dell’export di grano generi problemi gravi ai produttori e serie incognite agli acquirenti.

Russia e Ucraina, forti produttori di commodities agricole, fronteggiano una crisi senza precedenti ma sono soprattutto i paesi destinatari delle esportazioni che già ora vivono le prime drammatiche fasi di una crisi alimentare. Un conflitto dunque che provoca problemi molto seri nella sponda sud del Mediterraneo; meno grano, meno pane. Ecco lo spettro di una crisi sociale che, come già avvenuto in anni recenti, può condurre a serie instabilità.

Al di là dell’Atlantico, l’America Latina può giocare una partita interessante. Argentina, Brasile, Cile, Colombia sono grandi produttori di commodities agricole e potrebbero sostituire, almeno parzialmente, il crollo di export derivante da Russia e Ucraina. Sarà così? Sì, a condizione di tamponare le falle e contenere gli squilibri macrofinanziari che la affliggono. Il Fondo monetario internazionale prevede che la crescita dell’America Latina, nel 2022, si attesti al 2,5%, una ripresina frenata dalla guerra in Europa che mette a rischio le prospettive future. I primi impatti si fanno sentire attraverso l’aumento dell’inflazione che colpisce i redditi reali. Il prosieguo delle ostilità condurrà a difficoltà finanziarie globali e a condizioni sempre più restrittive per la regione: costi di finanziamento del debito, deflussi di capitali e, last but not least, una decelerazione della crescita della Cina potrebbe riverberarsi sui principali prezzi all’esportazione.

La pandemia ha prodotto danni gravi all’economia e, dopo la fase più critica, pareva profilarsi una ripresina, minacciata dalla guerra. Il Financial Times cita Ilan Goldfjn, Direttore dell’Emisfero occidentale del Fondo monetario, secondo cui il grande tema dell’insicurezza alimentare potrebbe essere alleviato dalle forniture dell’America Latina che possiede materie prime alimentari, energetiche e minerali. E quindi potrebbe essere parte della soluzione.

Inoltre va ricordato che la soia brasiliana e quella argentina sono transgeniche; ciò significa che non vi sono problemi legati al trasporto, né allo stoccaggio.