Il mondo antico ricostruito con le esplorazioni

La geografia racconta la storia antica e le esplorazioni disegnano i confini oltre i quali uomini e donne sono andati, con coraggio, incoscienza e senza sapere che stavano facendo davvero la storia. Marcello Valente, docente di Storia greca all’Università del Piemonte Orientale, ci porta alla scoperta di mari aperti e terre remote con 25 viaggi dell’antichità, in un periodo compreso fra VII secolo a.C. e II secolo d.C. Siamo con Alessandro Magno ai confini della Siberia e con Aristea di Proconneso tra i nomadi delle steppe, con i Romani arriviamo fino alle isole dell’ambra o in Gallia e Britannia mescolati ai soldati di Cesare. Ogni esplorazione diventa avventura, ogni pagina accende meraviglia e scoperta con una densità di notizie, di riferimenti letterari che rendono il libro qualcosa a metà fra il manuale di storia antica e di geografia. E non manca il sogno, l’ignoto e quell’afflato che fin dagli albori ha spinto l’uomo a «seguir virtute e canoscenza».

Tutto inizia nel Mediterraneo

Il cuore del libro batte nel Mediterraneo e nei popoli che lo attraversavano: non solo Greci e Romani, ma anche Fenici, Cartaginesi, Egizi e perfino un popolo meno noto come i Nasamoni, gli antenati dei Berberi, e, anche se alcune di queste esplorazioni sono state catalogate dagli studiosi moderni come leggende o storie prive di fondamento, in realtà, spiega Valente «si tratta spesso di notizie così scarne e di dati così approssimativi, soprattutto quelli relativi alle distanze percorse, che talvolta si possono fare solamente ipotesi circa la datazione delle singole imprese e dell’itinerario. Per quanto limitate, tali notizie tradiscono l’intraprendenza degli esploratori antichi per mare e per terra, estesa ben oltre quanto si possa pensare di primo acchito, fino a includere quasi tutti i continenti», tanto che il volume suddivide i viaggi per continenti (Africa, Asia, Europa, America) seguendo in ogni sezione un ordine cronologico.

La circumnavigazione dell’Africa

Le imprese sono tante e piene di storie e accidenti. Ad esempio, fu il vento – lo racconta Erodoto – a spingere in Africa verso il 660 a.C. un gruppo di pirati ioni e cari. Arrivarono alla foce del Nilo (quella la cui forma simile alla lettera greca delta ha dato origine alla parola delta di tutti i fiumi), saccheggiarono la regione ma poi, convinti dal faraone Psammetico I rifugiatosi in quell’area in fuga dai suoi sudditi, divennero mercenari del faraone e debellarono la rivolta. Viaggiare significa scoprire, mica c’era Instagram. E allora ecco la meraviglia davanti alle piramidi, le “torte di frumento”, gli obelischi, gli “spiedini”, i coccodrilli o gli elefanti da combattimento.

Fra le avventure umane più avvincenti c’è la circumnavigazione dell’Africa voluta dal re d’Egitto Neco II che incaricò alcuni marinai fenici di compiere il periplo del continente. Lo racconta sempre Erodoto con una notazione decisiva: «durante il periplo dell’Africa ebbero il sole a destra». Se durante il viaggio ebbero il sole alla propria destra, cioè a nord, «ciò significa che oltrepassarono davvero l’equatore ed entrarono nell’emisfero australe, dove il sole nel suo corso da est a ovest percorre il cielo mantenendosi a nord, anziché a sud come fa nell’emisfero boreale».

Da Ceylon alla Cina

Di esplorazione in esplorazione, Valente ci fa rivivere l’Anabasi di Senofonte, la spedizione di Nearco di Creta nel Golfo Persico, la missione diplomatica di Megastene nella piana del Gange, per arrivare fino all’isola di Taprobane, l’odierna Ceylon. O ipotizza che siano stati alcuni legionari romani, caduti prigionieri dei Parti alla metà del I secolo a.C., i primi a raggiungere la Cina, basandosi sul racconto dello storico cinese Ban Gu (I secolo d.C.), che riferisce di una campagna cinese in Sogdiana in cui furono coinvolti misteriosi soldati: per una ricostruzione moderna potrebbero essere proprio i legionari di Crasso.