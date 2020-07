Il mondo delle App per una Nuova 500 a 360 gradi

E visto che l'auto del futuro secondo Fiat non è soltanto una city car elettrica, ma la vettura più tecnologica e connessa di sempre, ecco l'ultima novità: un vero e proprio ecosistema di App scaricabili direttamente sul proprio smartphone che aiutano a vivere la Nuova 500 davvero a 360 gradi. Gli ingegneri di Fiat hanno voluto raccogliere in un'unica applicazione, la Fiat app, tutta una serie di funzionalità che tramite app sono state inglobate in quella della connettività. Il cui accesso naturalmente è possibile con le sole credenziali Fca e che ha come obiettivo di rendere ancora più completa l'offerta di Nuova 500 e di soddisfare le diverse esigenze dei potenziali acquirenti in tutte le situazioni: dalla ricarica a casa alla ricarica pubblica, dalle soluzioni innovative per la vita a bordo della vettura, fino la gestione remota della vettura. Una prospettiva a 360 gradi nella fruibilità dell'auto