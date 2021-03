Il mondo dell'arte in dialogo con il mondo delle lancette: è uscito il nuovo 24Hours Un viaggio nel tempo per conoscere tutte le novità del mercato orologiero e per esplorare collaborazioni e pezzi unici, dal Louvre di Parigi al MoMa di New York. di Redazione

Un viaggio nel tempo per conoscere tutte le novità del mercato orologiero e per esplorare collaborazioni e pezzi unici, dal Louvre di Parigi al MoMa di New York.

Quanta arte c'è nel mondo dell'orologeria? E' questo il focus del nuovo 24Hours di marzo, che spazia dalla musica alla pittura, dal teatro alla performance. Si parte dall'arte meccanica, per poi proseguire con quella decorativa fino a raccontare iniziative e partnership che legano le principali maison a musei, manifestazioni o artisti.

Il viaggio comincia con la cover story che presenta il nuovo masterpiece di Patek Philippe, il Grande Sonnerie Ref. 6301 con grande e piccola suoneria, e ripetizione minuti. Poi Rolex e il suo rapporto con il mondo della musica d'eccellenza, il racconto del progetto di Vacheron Constantin che ha messo a disposizione la sua maestria per creare un segnatempo totalmente bespoke da mettere all'incanto in un'asta organizzata dal Museo del Louvre di Parigi, e Swatch con una serie di modelli realizzati insieme al MoMA di New York utilizzando alcune opere in collezione.

E ancora: l'arte della fusione di Hublot, l'orologio da tasca, ma anche da tavolo di Harry Winston e una conversazione con l'artista contemporaneo Felipe Pantone che ha collaborato con Zenith in diversi progetti.

Dopo il focus, spazio anche alle novità. Come il primo orologio realizzato da Tag Heuer in partnership con Porsche e il modello celebrativo che Bulova ha lanciato per i 60 anni del mitico Accutron. Per l'universo femminile, ecco nuove preziose creazioni di Bulgari, Chanel e Richard Mille. Infine, le interviste a due grandi sportivi: Gianmarco Tamberi, il re italiano del salto in alto che insieme a Seiko cercherà di conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo, e il grande alpinista Hervé Barmasse, in arrampicata con i wereables di Garmin.