Il mondo del beauty va a caccia di Millennials di Monica Melotti

Sono la generazione più interessante per il mercato, i Millennials, i giovani nati tra gli anni Ottanta e il Duemila, definiti anche Generazione Y, Echo Boomers, Net Generation, poiché sono stati i primi “nativi digitali” della storia, infatti, apprendono i codici comunicativi in modo immediato. In Italia, sono circa 11,2 milioni, quasi il 18% dell'intera popolazione, una fetta importante per il business, giacché sono consumatori attenti e informati. Stanno giocando un ruolo importante per la ripresa perché saranno presto la generazione con il più elevato potere d'acquisto. Le loro vite sono frenetiche, sempre connessi, multitasking, dormono in media meno di 7 ore.

Il mondo beauty li sta “monitorando” da diverso tempo, creando linee di skin care studiate ad hoc, cosmetici che possano soprattutto alleviare la fatica urbana. A differenza dei loro genitori, i Baby Boomers, sono molto meno interessati alle rughe e segni del tempo, forse perché non sono ancora così evidenti, il loro interesse è puntato su prodotti specifici ed efficaci, meglio se avvalorati da influencer e vip.

«È una generazione capace di reinventarsi, visto che dagli anni Ottanta in poi ci sono state diverse crisi e il mondo è diventato molto più diversificato - dice Vincent Grégoire, dell'agenzia di trend forecasting Nelly Rodi -. Le donne, in particolare, pretendono di essere sempre in ottima forma, avvertono poco la stanchezza e hanno l'ossessione di voler sempre fare qualcosa di nuovo, sperimentazione è infatti la parola d'ordine. Sanno facilmente adattarsi, sono molto flessibili, non esistono problemi ma solo soluzioni, ciò spiega la loro resistenza alla stanchezza».

Cominciamo col dire che si tratta di consumatrici molto informate, che sanno esattamente cosa vogliono e dove trovarlo, grazie al web e ai social network. Amano sperimentare e di conseguenza testano nuovi prodotti, nuovi gesti, in modo da essere uniche e non omologate alla massa, ma sempre con un'attenzione alla qualità degli ingredienti. Apprezzano molto le monodosi e il “beauty on the go”, quei prodotti da mettere in borsetta, che possono risolvere il problema in una situazione di emergenza, come il correttore per le occhiaie, l'air mist da nebulizzare sul viso in caso di rossori, lo spray che in un attimo fissa il make up. A un cosmetico chiedono risultati immediati e che sia multitasking, come la loro vita, un prodotto che in un gesto assolva diverse funzioni, vedi: la crema 24 H, la BB o CC cream, il fondotinta correttore, la cipria, il balsamo rosato.

Il loro approccio alla bellezza è più sano e meno artificioso, per questo ricercano prodotti con ingredienti naturali, a kilometro zero, formule pulite non testate sugli animali, che rispettino l'ambiente con pack ecocompatibili.L'approccio alla medicina esteticaUna generazione digitale, che vive sui social, con lo sguardo sempre rivolto agli smart phone, tablet e pc, che comunica attraverso il social network e per questo attenta ad apparire al meglio, a volte abusando di uso di filtri.