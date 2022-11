Il mondo del calcio ricorda Maradona, quello degli affari insegue i marchi commerciali

Proprio in Europa, il primo marchio registrato dall'Euipo, l'Ufficio europeo delle proprietà intellettuale, è del 9 gennaio 2003, ed è a nome e per conto del fuoriclasse. Abbigliamento, cosmetici e servizi per la ristorazione sono le categorie interessate e declinate in ogni variabile possibile e immaginabile. Era ed è un marchio cosiddetto verbale, senza loghi, giusto per mettere un punto fermo.

Una girandola

Da quel momento, però, è stata una girandola di marchi e loghi con il nome o il cognome del pibe de oro o – giustappunto – dei suoi soprannomi più famosi. Se ne contano almeno un centinaio in tutto il mondo – ma il calcolo è per difetto – tra registrati, cessati e in attesa di ufficializzazione. Le licenze possono valere in un singolo Paese, in un continente o abbracciare il mondo intero. Come se non bastasse ci sono persone fisiche o giuridiche, proprietari di marchi vari che, nel nome hanno la parola “Maradona” e complicano un quadro che, già di suo, chiaro non è.

Ancora Sattvica

Solo per restare nei marchi in attesa di registrazione e per limitarci agli ultimi mesi, due risultano pendenti. Il primo è in Messico e la richiesta – per prodotti alcolici – è stata presentata il 6 maggio 2022 da Sattvica sa, la società di Matías Edgardo Morla, l'avvocato che negli ultimi anni che ne hanno preceduto la morte, ha curato gli interessi di Maradona.

Se si spulciano gli avvisi della Gazzetta Ufficiale argentina ci si imbatte nell'atto costitutivo della Sattvica, creata il 6 novembre 2015. Proprio contro Sattvica, gli eredi legittimi del fuoriclasse hanno ingaggiato una contesa senza esclusione di colpi che appare solo agli inizi. Quest'ultima richiesta non potrà certo rasserenare gli animi.

Brindisi in Giappone

La seconda richiesta di marchio – che vede Maradona esultare su uno sfondo azzurro con il numero 10 alle spalle – è stata presentata in Giappone il 18 giugno 2022 da una azienda vitivinicola pugliese.