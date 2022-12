Il mondo cripto in campo per recuperare fiducia: cos’è la «proof of reserves»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la proof of work e la proof of stake, nel mondo cripto debutta la proof of reserves. Che non è un sistema per raggiungere il consenso finalizzato alla validazione delle transazioni in assenza di intermediari come le prime due. Ma ha in qualche modo la stessa finalità: sostituire o, meglio, ricostruire fiducia nel mondo stesso delle criptovalute.



Lo scandalo che ha portato alla bancarotta di Ftx, fino a un mese fa uno dei maggiori exchange a livello globale, ha contagiato...