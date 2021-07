«Il mondo delle criptovalute sul web sembra una gigantesca slot machine»

I punti chiave I motivi dello stop Consob

Cosa succede sul web

Le conseguenze per gli investitori

2' di lettura

Dottor Moretti, da trader, analista, formatore e, soprattutto, conoscitore del mondo degli investimenti online, che cosa pensa del monito di Consob alla piattaforma Binance per l’offerta non autorizzata di servizi di investimento sulle criptovalute?

Consob ha fatto benissimo a mettere in guardia gli investitori: la piattaforma Binance non è autorizzata in Italia a offrire servizi di investimento. Fermando l’attività sui derivati e sugli stock token ha messo un freno al tentativo di aggirare la normativa. Anche perché a guardare sui siti online, l’investimento in criptovalute sembra diventata una vera e propria lotteria.

Loading...

In che senso?

Rispetto a sei mesi fa è cambiato il panorama. Si vedono annunci che invitano a depositare soldi con la falsa promessa di raddoppiare il capitale in pochissimo tempo, per esempio. Ma è chiaro che si tratta di lusinghe mendaci, che non hanno nessun fondamento.

Il controvalore dell’investimento in cripto (e in tutti gli strumenti finanziari che non abbiano un capitale garantito) dipende dalla quotazione sul mercato, non determinabile a priori.