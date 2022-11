Il mondo dei fondi alternativi resta un boys’ club

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

The boys’ club of the global finance. Viene definita così la finanza internazionale quando si parla di questioni di genere e gli investimenti alternativi non fanno eccezione. neanche in Italia. Un quadro della situazione aggiornato emerge dall'analisi “Private Capital e Gender Gap: quali sfide all'orizzonte?” realizzata da AIFI in collaborazione con BonelliErede per indagare la parità di genere all'interno degli operatori di Private Capital, per comprendere i passi avanti realizzati negli ultimi anni per una maggiore inclusione di genere e per identificare gli ambiti di intervento per condurre il mercato dall'attuale situazione di gender gap a una progressiva realizzazione di una gender equality.

Il 40% della forza lavoro complessiva del settore è rappresento da donne, ma è ancora bassa la presenza femminile in ruoli apicali e nei team di investimento. Il peso delle assunzioni femminili sul totale è cresciuto, rappresentando il 45% nel 2022. Gli operatori si stanno strutturando in termini di policy per garantire un maggiore equilibrio tra generi nell'ambito delle politiche ESG (policy presenti nel 40% dei casi a livello internazionale, nel 27% a livello locale). Purtroppo ancora troppo focalizzate solo sul supporto alla maternità.

Loading...

Queste sono le principali evidenze emerse dall’analisi su un campione che include oltre 70 operatori (di private equity, multiasset, venture capital e private debt), ripartiti tra operatori internazionali (28%) e domestici (72%).

Il gender gap nei fondi alternativi

Dai numeri della composizione degli operatori di private capital, soprattutto in riferimento ai team di investimento e alle posizioni senior, emerge, inoltre, che il percorso verso la parità di occupati tra uomini e donne sia ancora molto lungo: se le donne, infatti, rappresentano il 40% della forza lavoro complessiva del settore, questa percentuale scende del 24% se si considera il team di investimento e al 13% se si guarda la fascia senior. Inoltre, nella metà dei soggetti intervistati non sono presenti donne in posizioni apicali.

In sintesi, in tutti i livelli di inquadramento le donne risultano sottorappresentate, e questo è fortemente marcato per i livelli senior. Gli operatori intervistati sono concordi nel rilevare che spesso ci sono problemi culturali, di percezione di un settore prettamente maschile, che rendono complicato raggiungere un equilibrio in breve tempo; in molti casi vengono riscontrate maggiori difficoltà nel trovare risorse femminili soprattutto a livello senior, anche laddove vi sia la volontà di assumere più donne.