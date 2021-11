Il mondo del lusso riprende la sua corsa: i nuovi trend dei consumi d’alta gamma

Quel che è certo è che si assiste a una divergenza di performance tra beni e beni di tipo esperienziale (in particolare arredamento, design e cibo e vino pregiati), che recuperano il terreno perduto, rispetto alle esperienze come viaggi e ospitalità, che faticano ancora, date le circostanze. Ma la volontà di tornare alle esperienze da parte dei consumatori è ai massimi storici, si prefigura quindi un ottimo corso.

“Molto è cambiato per il lusso, che rappresenta una vera locomotiva per l’economia del Paese: l’avvento del digitale, l’affermarsi della Cina, valori più inclusivi e una crescente attenzione alla sostenibilità”, va avanti Lunelli. “Rimangono però centrali l’importanza della manifattura, il legame con il territorio e l’eccellenza delle nostre creazioni che sono un pilastro dell'esportazione e un soft power dell’Italia”.

La geografia del lusso ha il suo epicentro tra Usa e Cina, due giganti che trainano i consumi, seguite dal Medio Oriente, in forte ascesa, e ovviamente dalla forza del canale online. I clienti più giovani (Gen Y e Gen Z) continuano a spingere la crescita e insieme costituiranno il 70% del mercato entro il 2025. Soprattutto per queste generazioni, i cambiamenti portati dalla pandemia hanno evidenziato la necessità di occuparsi del proprio benessere mentale, fisico e spirituale. La cura di sé è centrale, e i brand del lusso la stanno interiorizzando, proponendo prodotti e servizi improntati su pratiche riposanti, condivisione e rispetto. Si punta su una riconnessione totale con il pianeta, che si esprime anche nella riscoperta di materiali come il legno, la ceramica e i tessuti. Crescono i vini naturali e organici, attenti alla terra, ma in generale le aziende sono interessate alla tecnologia che possa aiutare a trovare alternative scalabili e commerciali ai prodotti che richiedono grandi risorse per essere confezionati.

In questo contesto si colloca la riscoperta dell'artigianato, che risponde consapevolmente alla produzione su larga scala, valorizzando la creatività umana in qualsiasi ambito, dalla moda al design, al cibo. Stop al “fast fashion“, al ”fast food“ e al “fast furniture”: nel mondo dell'agricoltura, dei materiali e del design si parla di approccio rigenerativo, che significa lavorare in modo collaborativo e interdisciplinare, magari coinvolgendo i consumatori, progettando non “usando” la natura, ma “con” la natura.

Su questo filone si colloca la ricerca di pezzi del passato: tra fotocamere analogiche, i primi orologi da polso, i dipinti, le stampe e le incisioni giapponesi su legno, c'è un boom di interesse. Si vuole dare nuova vita a oggetti del passato – tavoli di bistrò, vecchie insegne, biciclette, ma anche auto trasformate in mezzi elettrici – che trovano spazio negli ambienti di casa e nei garage, o prodotti che hanno segnato l'infanzia, tra nostalgia e vintage. Non a caso la moda vive la riscoperta di stilisti come Gianni Versace e Jean Paul Gaultier, le loro creazioni originali sono introvabili.