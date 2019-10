Il mondo prima di Panzironi: vita, miracoli e guai giudiziari delle televendite

Wanna Marchi alle origini

Wanna, il Baffo e Cicciput

Personaggi «local» che diventavano «global», nel senso del piccolo grande villaggio globale televisivo che fu l’Italia tra gli anni Ottanta e i Novanta: da Wanna Marchi da Castel Guelfo di Bologna con la quale non si poteva non andare «d’accordo» a Roberto Da Crema, meglio noto come «il Baffo», puntualmente colto ad ansimare tra orologi e tagliacapelli. Entrambi popolarissimi, entrambi al centro di intricate vicende giudiziarie al massimo della popolarità. Intricatissimi pure gli affari di Giorgio Mendella, monzese trapiantato in Versilia che mosse i primi passi su Bergamo Tv come televenditore d’arte e si ritrovò a Viareggio patron di Rete Mia. Dossier finito all’attenzione del Tribunale di Lucca. Il mago Gennaro D’Auria, famoso per le sue invettive contro gli autori di telefonate moleste in diretta, diventa invece icona generazionale grazie all’angelo custode Cicciput, cui Elio e le Storie Tese dedicheranno addirittura un album.

Corrado Guzzanti, critico d’arte-imbonitore di Tele Proboscide

Telemarket o Tele Proboscide?

Per non dire di Telemarket, la tv che pratica «l’arte di vendere arte» fondata dall’ex presidente del Napoli Giorgio Corbelli che diventerà l’indimenticabile Tele Proboscide nella parodia di Corrado Guzzanti, l’unica emittente locale a battere all’asta i quadri di Franco ed Ernesto Staccolanana: «Co’ ’sta nana ce sta Franco ma ce sta pure Ernesto, capisci la provocazione?» Resta un dubbio: fa più ridere l’originale o la parodia? Chiamate e lo scoprirete. C’è una sorpresa speciale per voi, ma solo per le prime dieci telefonate.