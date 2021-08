Il mondo pronto a fare i conti con la scienza del climate change

Durante la sua presidenza del G20, l’anno scorso i funzionari sauditi sono riusciti a infilare l’espressione “economia circolare del carbonio” nel comunicato su energia e clima. Il concetto è introduce l’idea di consentire ancora di utilizzare combustibili fossili su base ridotta, purché ciò che emettono sia catturato e riciclato.

Contrasti da mascherare

Un grande successo per tutti i Paesi produttori di petrolio, su cui le compagnie petrolifere si basano per continuare a fare i propri affari all’infinito.

Le manovre diplomatiche in corso sul rapporto in via di pubblicazione non sono note, ma si può immaginare che vadano nella stessa direzione. L’Ipcc ha già messo le mani avanti, annunciando che «non è in grado di commentare le posizioni che i governi membri prendono nelle sessioni di approvazione dei suoi rapporti», come ha precisato un portavoce del gruppo.

Il testo finale sarà senza dubbio secco e tecnico, ma la terminologia scientifica e il fraseggio diplomatico non riusciranno a mascherare i contrasti estremi in corso attorno all’impatto sempre più evidente delle temperature in aumento.