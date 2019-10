Il mondo secondo Elton John / George Michael

Elton John con George Michael (Afp)

Come Elton John, è un’intramontabile icona Lgbt. La loro amicizia ha superato numerosi momenti no. George Michael sarà il primo artista con cui Elton si esibirà, dopo la disintossicazione (vi ricordate «Don’t Let the Sun Go Down on Me»?). Erano uniti da profonda stima reciproca. Per Elton John, George Michael era il più dolce, gentile e generoso degli uomini.