Il mondo secondo Elton John / Keith Richards

I Rolling Stones dal vivo negli anni Settanta (Afp)

La cocaina fa brutti scherzi. Elton John è strafatto quando i Rolling Stones lo invitano sul palco per una jam in un loro concerto in Colorado. Lui dovrebbe suonare solo in «Honky Tonk Women», ma l’entusiasmo è tale che rimane sul palco e si esibisce in tutti i pezzi. Compresi quelli che non prevedono il piano. Per un attimo Elton ha l'impressione che Keith Richards continui a guardarlo perché rapito dalla genialità dei suoi contributi estemporanei. Dopo qualche brano, tuttavia, si rende conto che quel volto non esprime profondo apprezzamento. Meglio non trattenersi alla festa post concerto.