Il mondo secondo Elton John / Lady Diana

Elton John con Lady Diana (Afp)

La principessa Diana era grande amica di Elton ed è cosa nota. Li univano le campagne di sensibilizzazione contro l’Aids, si sa. Alla di lei morte, l’artista le dedica «Candle in the Wind» e pure questa è roba straconosciuta. Non tutti sanno però dove i due si erano incontrati per la prima volta: al Castello di Windsor, nel 1981, in occasione della festa per il ventunesimo compleanno del principe Andrea. Una festa terribilmente noiosa, perché la presenza della Regina imponeva musica a basso volume. Tra Elton e Diana, all’epoca non ancora sposata a Carlo, fu intesa immediata. Si ritroveranno a ballare un ironico charleston.