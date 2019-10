Il mondo secondo Elton John / Madonna e Lady Gaga

Lady Gaga con Sir Elton John ( AFP)

Elton John è sempre andato d’accordo con Madonna. A parte quando parlò male di Lady Gaga in un talk show americano. Secondo Elton, era vero che il singolo «Born This Way» di Gaga era molto simile a «Express Yourself», ma non c’era bisogno di reagire in maniera così antipatica, invece di sentirsi lusingata dal fatto che una nuova generazione di artisti fosse influenzata da lei.