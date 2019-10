Il mondo secondo Elton John / Stevie Wonder

Elton John con Stevie Wonder

Negli anni Settanta, periodo di sua massima popolarità (e creatività), Elton John gira l’America a bordo del leggendario Starship, il Boeing 720 a uso delle massime rockstar in tour. Nell’alto dei cieli succedono cose indicibili tra lui e i suoi ospiti. Tipo i Led Zeppelin che si sbellicano dalle risate a guardare l’effetto che fa sulla madre di Elton la proiezione di «Gola profonda». Poi capita un volo in cui Elton è triste e se ne sta rinchiuso nel privé, incurante delle preghiere della sua addetta stampa americana. Alla fine si lascia convincere ed esce. Raggiunge l’organo e ci trova Stevie Wonder che gli dedica «Happy Birthday».