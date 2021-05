Il mondo del wedding chiede di fare presto: green pass o numero massimo di ospiti

2' di lettura

Un solo parametro per fare ripartire l’industria delle cerimonie. È quello che chiede la Federmep, FederMatrimoni ed Eventi Privati, al termine di un incontro di un incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini. Il nodo è semplice: come fare ripartire matrimoni, eventi e cerimonie? «O green pass o numero massimo, basta accanimento» dice Serena Ranieri, presidente di Federmep che aggiunge -. Delle due l’una: o il green pass è uno strumento efficace per scongiurare rischi di contagi, e allora non c’è ragione di introdurre il numero massimo di partecipanti alle feste, oppure la fiducia nel passaporto vaccinale non è così alta. Quindi se si rende obbligatorio il primo per i matrimoni e gli eventi non si pensi di introdurre il tetto massimo al numero degli invitati».

Ma non basta. La presidente teme altri mesi d’incertezza che per le cerimonie comporta il rinvio, nel migliore dei casi, o la rinuncia. «Sarebbe l’ennesimo colpo a un settore già provato da 15 mesi di inattività e con un’estate con tanti troppi interrogativi. Confidiamo che CTS e ministero della Salute prendano atto che come si permette a migliaia di persone di salire su una nave da crociera con il passaporto vaccinale così si può fare con un numero nettamente inferiore di invitati a una festa». Serena Ranieri, per quanto riguarda l’incontro con Matteo Salvini, ha presentato il quadro di profonda crisi in cui versa il settore, tra le eccellenze del paese ed evidenziato come le misure sin qui adottate rappresentino «un ingiustificato accanimento, sia in termini di criteri per le riaperture sia di ristori economici. L’unica luce in fondo al tunnel è il ritorno dell'Italia in zona bianca: cadranno allora le restrizioni e potremo finalmente tornare a realizzare sogni in sicurezza».

