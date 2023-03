«Il Monferrato sarà la stella nascente della regione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha firmato il successo di Matera Capitale della Cultura e ora lavora su diversi progetti radicati in Piemonte. Paolo Verri presenterà a giorni al Governo i risultati di Ivrea Capitale del Libro. «Ai quattro driver turistici del Piemonte – spiega – Torino, la montagna, i Laghi e le Langhe, potrà affiancarsi in futuro l’area del Monferrato, destinata ad assumere una centralità importante grazie al Terzo valico».

Torino potrà superare lo status di destinazione turistica secondaria?

Beh dopo l’Eurovision della primavera scorsa la città ha fatto quasi sempre il sold out grazie ai suoi eventi, a cominciare dalle Nitto Apt Final di tennis. Insieme a Bologna, Torino ha tutte le carte in regola per consolidare la sua posizione. Questo anche grazie al fatto di essere, entrambe le città, situate a un’ora di Alta velocità da Milano e di avere un flusso qualificato di turisti stranieri.

Su cosa invece serve accelerare?

Bisogna risolvere il problema del Centro fieristico del Lingotto e rilanciare il turismo congressuale che oltre a portare presenze e generare flussi, genera maggiore fatturato. Per il Lingotto c’è un grosso problema di governance che va risolto. Comune di Torino e Regione Piemonte devono chiudere questo capitolo. Sia il sindaco Stefano Lo Russo che il presidente Alberto Cirio hanno nella loro agenda ben presente questo problema.