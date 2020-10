Il monopattino non salva dalla denuncia per guida in stato di ebbrezza Per guidare il mezzo non è necessaria la patente ma, essendo equiparato dal codice della strada a una bicicletta, chi lo guida è sottoposto agli stessi obblighi di Davide Madeddu

Cade dal monopattino, finisce in ospedale, gli esami certificano un tasso alcolemico oltre il consentito e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È quanto capitato in un centro del Medio Campidano a una cinquantina di chilometri da Cagliari a un uomo di 54 anni. Si tratta, come fanno sapere dalla Questura di Cagliari, del primo caso in Sardegna di guida in stato di ebrezza su monopattino.

La vicenda

L'uomo si trovava alla guida del suo mezzo quando ha urtato il cordolo del marciapiede finendo a terra. Immediata la richiesta di aiuto e il suo trasporto al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti a causa delle lesioni riportate nella caduta. Sul posto anche la polizia Stradale “per la Sardegna” allertata da un testimone.

Su richiesta dei poliziotti intervenuti l'uomo è stato sottoposto ad accertamenti per appurare un eventuale stato di alterazione dovuta all'uso di alcol. «L'esito delle analisi condotte dal laboratorio di tossicologia della Azienda Sanitaria di Cagliari - fanno sapere dalla Questura - ha certificato la presenza nell'organismo del soggetto di un tasso alcoolemico pari a 2.04 g/l».

Le norme vigenti

Quindi la denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, in applicazione dell'articolo 186 del Codice della strada, punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a 6.000 euro. Il monopattino elettrico, che per il Codice della Strada è un mezzo equiparato alla bicicletta è stato posto sotto sequestro per la successiva confisca.

Come avviene per le biciclette, anche per il monopattino non è richiesto il conseguimento della patente ma chi guida deve rispettare tutte le norme di comportamento previste per la circolazione su strada. E tra queste anche il divieto di porsi alla guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche.