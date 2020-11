Il monumento a Falcone mette a rischio la sicurezza sull’autostrada L’Anas, che gestisce l’autostrada, si limita a dichiarare che le barriere di sicurezza metallica presso il monumento che ricorda Falcone, sua moglie e la sua scorta «sono state costruite con i criteri previsti dalle norme tecniche» di Nino Amadore e Maurizio Caprino

A Capaci, le regole non rispettate nella piazzola che ricorda Falcone

L’uomo, sulla sessantina, si muove sommessamente. Va avanti e indietro dall’auto mentre più in là, a pochi passi, automobilisti distratti sfrecciano: prende i fiori freschi, l’acqua e va verso il guard-rail per depositare il mazzo. Siamo sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, svincolo di Capaci, in direzione Palermo. Siamo all’ombra della Stele che ricorda la strage di Capaci, quel 23 maggio 1992 in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, con gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Pare un gesto di grande senso civico, portare i fiori freschi lì. E invece l’uomo spiega, con voce sommessa e monocorde: «Non sono per loro (le vittime della strage, ndr) ma per mio nipote, morto qui in un incidente». Non ha voglia di parlarne, ma alla fine gli sale un senso di fastidio e aggiunge: «Questo punto è pericolosissimo e la piazzola è stata fatta male, dopo una curva veramente brutta: se ci arrivi di sera e magari col brutto tempo, vai a finire dritto infilato nel guard rail». Come probabilmente è accaduto al nipote. Che, scorrendo le cronache locali, non è l’unica vittima di quella curva.

Punto sbagliato, installazione poco sicura

Una curva nata già pericolosa: non fu un caso, se la mafia la scelse come luogo della strage, visto che costringe a rallentare anche auto che corrono a sirene spiegate, dando più tempo a chi deve premere un telecomando per far scoppiare una bomba.

Da quando c’è la stele, quella curva è ancora più pericolosa: il guard-rail è installato male e nulla si è fatto per consentire una sosta in sicurezza a chi volesse portare un fiore o stare un po’ in silenzio, in questo luogo sacro della legalità e della speranza.

Una parte del guard-rail, è quasi attaccata al muretto del monumento (vedi foto). Eppure i guard-rail vanno montati lasciando dietro un vuoto, lo spazio di lavoro, quantificato dal loro certificato di omologazione. Serve a farli deformare appena vengono urtati (in modo da assorbire l’energia cinetica del veicolo fuori controllo), per poi tornare in parte elasticamente verso la posizione iniziale (spingendo il veicolo indietro, verso la carreggiata). L’Anas, che gestisce l’autostrada, si limita a dichiarare che «le barriere di sicurezza metallica sono state costruite con i criteri previsti dalle norme tecniche».