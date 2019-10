Il moroso in condominio rischia di pagare due volte di Saverio Fossati

Si è svolto oggi a Roma il convegno, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Unai, dedicato a presentare le novità editoriali nel settore condominiale e ad affrontare alcune tematiche più attuali: le morosità, la costituzione di fondi condominiali e la formazione dell'amministratore. Il convegno si è svolto nell’ambito del Tour del Condominio organizzato dal Sole 24 Ore.

L'intervento di Antonio Scarpa, magistrato della II sezione della Corte di Cassazione, è stato centrato sulla questione delle morosità. In particolare, Scarpa ha approfondito il ruolo di amministratore, condomini obbligati e morosi e terzi. La grande novità, ha detto Scarpa, è la comunicazione dei dati ai terzi creditori, e la norma libera dai doveri legati alla privacy. Anzi, c'è un obbligo di legge di comunicare nome, cognome, millesimi e situazione di morosità. Ma chi sono i creditori e chi sono i morosi? E Scarpa ha esposto quello che chiama un “dogma”: quando l'amministratore fa un contratto con un terzo (anche il portiere) in qualità di rappresentante dei condòmini viene riferito l'obbligo contrattuale in capo a ciascun condomino.

Alcuni, ha precisato Scarpa, possono essere morosi solo per certe spese perché si rifiutano di pagare quelle spese, quindi vanno considerati in base alla diretta riferibilità rispetto a quel terzo creditore che non è stato pagato (il che, certo, è facile da individuare con le spese straordinarie). I dati dei morosi vanno quindi consegnati in quanto finalizzati a un'azione giudiziaria (la loro escussione). Il fornitore è in credito solo per i suoi crediti e solo nei confronti di determinati condòmini.

Un caso particolare è l'imputazione di pagamento (articolo 1193 del Codice civile): il condomino paga una parte ma deve dire cosa sta pagando, individuando così le poste che salda e quelle per cui rimane scoperto e l'amministratore deve chiarire preventivamente questo aspetto.

Inoltre, il fatto di non aver portato avanti le azioni esecutive dopo il semestre non è, secondo Scarpa, scusato dal fatto che sono già in corso le azioni dei creditori, anche se il moroso rischia di vedersi condannato due volte a pagare, da parte del condominio e da parte del creditore. Se poi il terzo creditore avvia la causa e il condomino viene a versare i soldi in studio può farlo, perché secondo la giurisprudenza non può mai andare a pagare direttamente al terzo creditore, e comunque il debito verso il condominio non è estinto dal fatto che abbia pagato al terzo creditore (sentenza del 2014). Insomma, ha chiosato Scarpa, questo del debitore che rischia di pagar due volte è un problema che non si risolve.