Il mosaico ritorna a casa: Trend rilancia il sito di Vivaro

Una operazione resa possibile grazie a un patto a sostegno del territorio: ne fanno parte,sotto l’egida della Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia e della Finanziaria regionale Friulia, la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e il Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie) che hanno visto la possibilità di recuperare un sito industriale dismesso e ne hanno colto le ricadute di politica industriale e occupazionale.

Il ripristino dello stabilimento di Vivaro va di pari passo con la strategia di sviluppo sostenibile intrapreso dalla Trend: «Innovazione di prodotti e di processi produttivi permettono di garantire la necessaria sostenibilità economica anche a fronte del trasferimento di attività da Paesi a basso costo di manodopera, consentendo di offrire alla clientela i prodotti esclusivi dell’alta qualità manifatturiera del made in Italy, nell’attento rispetto dell’ambiente e del continuo impegno al riutilizzo delle risorse», fa sapere l’zienda. Un reshoring che nasce dunque dalla ottimizzazione di costi e risorse, per andare oltre il calcolo esclusivo dei costi (e del costo del lavoro in primo luogo).

«Si tratta di un segnale estremamente importante per il territorio - commenta il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga -che dà la misura dell’impegno messo in campo dall’Amministrazione regionale a favore delle politiche industriali e del rilancio occupazionale attraverso Friulia e con iniziative dirette quali, su tutte, il taglio dell’Irap e l’introduzione del credito d’imposta».

E Giuseppe Fano, presidente di Trend Group, ringrazia «tutti gli interlocutori istituzionali e finanziari che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Il ritorno alla produzione a Vivaro racconta la storia di un contesto territoriale che può e deve tornare a essere competitivo. Non è frequente che lavorazioni industriali siano rilocalizzate in Italia. Questo è possibile grazie alla rete di competenze altamente qualificate, alla sinergia col tessuto produttivo locale e alla forte impronta culturale del mosaico impressa dalla scuola di Spilimbergo, un valore aggiunto per prodotti unici simbolo delle nostre tradizioni e del Made in Italy».

Un segnale che guarda anche alle esigenze di una clientela internazionale «che guarda con estremo interesse alle produzioni del nostro Paese - dice Andrea Di Giuseppe, amministratore delegato di Trend Group -. Grazie a un territorio in cui trovano competenze e cultura del mosaico, vogliamo perseguire la nostra visione: coniugare sempre più il valore del design, la qualità del prodotto e la sua ecosostenibilità».