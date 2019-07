Il Mozambico ha le carte per dare una speranza all’Africa

All’improvviso, l’energia

Quasi d’improvviso, il Governo di Maputo si è ritrovato tra le mani un immenso patrimonio energetico. Le scoperte di grandissimi giacimenti di gas naturale, a partire da Mamba (il più grande degli ultimi 20 anni), trovato dall’Eni nel 2011, seguito dai ritrovamenti successivi, hanno portato il livello delle risorse finora accertate a oltre 2 miliardi di metri cubi di gas naturale. Per sfruttare questo potenziale sono necessari investimenti colossali. Come il contratto firmato lo scorso mese dalla compagnia americana Anadarko per la costruire impianti di liquefazione del gas naturale. Un investimento da 20 miliardi di dollari (Saipem ha ottenuto una maxi commessa da sei miliardi), il più grande nella storia del Mozambico. Non sarà il solo. Entro fine anno Eni, che in Mozambico ha già investito miliardi di dollari, ed Exxon Mobil, dovrebbero comunicare la decisione finale relativa a un altro mega investimento, che a partire dal 2024 permetterà di esportare il gas di Mamba.

Se tutto andrà come previsto, forse già nel 2025 il Mozambico si candida a divenire il secondo fornitore mondiale di gas naturale liquefatto (Gnl). Come ha rilevato l’ad di Eni Claudio Descalzi, lo sviluppo dei giacimenti di gas consentirà al Paese un ritorno di almeno 100 miliardi di dollari (ai prezzi attuali) in 20-25 anni. Giusto per avere un’idea, il Pil del Mozambico non supera i 15 miliardi.

Un Paese aperto al mondo