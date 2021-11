Il mozzicone di sigaretta non va in fumo (o per strada) e rinasce come polimero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Già due milioni di mozziconi di sigarette sono passati a nuova vita, diventando prototipi di montature di occhiali e pure manici di ombrello. Merito di Re-cig una startup innovativa, insediata a Rovereto in Progetto Manifattura, che ha brevettato un sistema che intercetta in appositi “smokers point” le cicche di sigaretta, le stocca e le smembra, separando carta, tabacco e filtro.

I filtri, quindi, vengono trattati e ritrasformati in acetato di cellulosa, un prodotto plastico che, adeguatamente lavorato, promette grandi cose.

I fondatori di Re-cig sono Marco Fimognari e Nicola Bonetti: non nascondono di essere fumatori incalliti e forse proprio per questo si devono essere resi conto quanto le cicche di sigaretta siano un vero problema ambientale: già nel 2010 Enea stimava una produzione annua di 13.000 tonnellate di mozziconi che spesso finiscono per strada con una vita media che varia dai 5 ai12 anni.

Così, con Re-cig hanno cercato di risolvere il problema - in realtà c'è anche un progetto del Cnr che ci sta lavorando su - prendendosi in carico tutto il passaggio: raccolta (a oggi 500 sono gli smokers point installati in centri commerciali, imprese e comuni, da Trento a Ragusa), stoccaggio e riciclo delle sigarette.

«Abbiamo ordini in definizione per altri 500 punti di raccolta che dobbiamo effettuare entro il mese di marzo 2022 – spiega Fimognari–. Il nostro lavoro è partito inizialmente con le aziende private e adesso stiamo riuscendo a stringere importanti collaborazioni con la pubblica amministrazione. Questo canale sarà quello che ci consentirà di poter raggiungere con il nostro messaggio l'intera popolazione».