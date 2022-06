Il multicloud ibrido è il futuro, ma i servizi finanziari sono indietro

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I progressi compiuti in termini di adozione del cloud sono evidenti ma è altrettanto evidente come il settore dei financial services corra a una velocità più lenta rispetto ad altri nel fare propri i vantaggi del computing nella nuvola. L'assunto emerge da uno studio condotto da Vanson Bourne per Nutanix su un campione di 250 professionisti It di banche e compagnie assicurative di tutto il mondo.

Studio che conferma come il multicloud ibrido sia considerato il modello informatico ideale per...