Il Muro di Berlino dello sport e il grande inganno degli atleti dell’Est

Dopo il calcio, è il ciclismo, a migrare in massa. Un esodo quasi biblico. Nel gennaio del 1989, quindi prima della caduta del Muro, arriva in Italia una formazione di 14 elementi scelti della nazionale sovietica che debutta nel mondo professionistico sfatando il mito del ferreo dilettantismo dell'est. Una svolta storica gestita dalla squadra Alfa Lum di San Marino con la regia, neanche troppo occulta, di Ernesto Colnago, l’artigiano che da sempre produce biciclette per il ciclismo sovietico.

Una squadra con fuoriclasse come Konychev, Tchmil, Zinoviev, Pulnikov, Ugrumov e uno scalatore come Sergei Soukhoroutchenkov, nome impronunciabile ma con un palmares straordinario. Sono tutti corridori dell’Armata Rossa. Come racconta Primo Franchini, direttore all'epoca dell'Alfa Lum, c'era molta curiosità. «E anche attesa perchè erano tutti dei grandissimi campioni. Li abbiamo presi in Liechtenstein mentre la Juve concludeva l’acquisto di Zavarov. I dirigenti bianconeri, credendo che questi corridori costassero come i calciatori, erano senza parole. Pensavano: Se questi ne prendono 14 in un colpo solo chissà quanti soldi hanno da spendere! In realtà noi ai dirigenti sovietici abbiamo dato un miliardo e mezzo. Garantivamo gli stipendi a tutti, anche se poi i corridori venivano pagati dal partito. Ma era persone semplici. Quando sono andato a prenderli alla Malpensa quasi non avevano bagaglio: ognuno aveva solo una sacca da palestra. Impensabile ai giorni nostri».

Erano abituati a ubbidire sempre. A correre in base a schemi e comandi precisi. Non prendevano mai iniziative. Alla mattina facevano l’alza bandiera

«C'era solo un problema» prosegue Franchini. «Erano abituati a ubbidire sempre. A correre in base a schemi e comandi precisi. Non prendevano mai iniziative. Disciplinatissimi, anche troppo. Alla mattina facevano l’alza bandiera. Sono matti, pensai. Ad un certo punto, mi stanco del traduttore, e mi metto ad imprecare in dialetto bolognese. Va bene le gambe, ma dovevano far andare anche la testa. Basta ordini, qui non c'è più il Partito… Per capire, mi capirono… Ma per avere dei risultati abbiamo fatto più fatica del previsto anche se poi molti di questi corridori fecero strada imponendosi dovunque».

Ebbene, questa fu l’Armata Rossa a pedali del nostro ciclismo. Che fece da apripista alla successiva generazione dei corridori dell'est approdata in Italia. Quella di Eugeni Berzin (maglia rosa al Giro d'Italia del 1994) e Pavel Tonkov, vincitore del Giro nel 1996. Altri tempi. Ormai del Muro erano rimasti solo i cubetti da regalare come souvenir.