Il muro di Melilla, dove è vietato dare da mangiare agli affamati

«Sono persone traumatizzate – spiega Silvia Gabrielle che lavora per Unhcr a Melilla - hanno dovuto abbandonare le loro case a causa della guerra o di persecuzioni. Una parte difficile del nostro lavoro è conquistare e mantenere la fiducia delle persone che incontriamo. Arrivano qui e la prima cosa che hanno bisogno è sentirsi sicuri. Moltissimi arrivano dalla Siria o sono palestinesi che vivevano in Siria e hanno abbandonato il paese a causa del conflitto». Un terzo degli arrivi a Melilla è rappresentato da siriani in fuga dalla guerra (30%) e questo nonostante il lunghissimo viaggio che comporta questa rotta. Seguono, come nazionalità, i palestinesi (10%) e i cittadini della Guinea (10%).

Uno di questi siriani è Karim, 21 anni, che nel 2015 ha lasciato Homs. «Mia figlia e mia moglie vivono al Ceti, il centro per richiedenti asilo di Melilla - racconta Karim - io ho la residenza e vivo a Siviglia, ho i documenti in regola. Sono venuto in Spagna nel 2015 dalla Siria a causa della guerra. Lavoro a Siviglia da quattro anni ormai. Faccio l'autista. Due anni fa ho fatto venire mia moglie in Marocco dove è nata mia figlia. Sono arrivate in Marocco attraverso l'Algeria, poi hanno passato la frontiera a Beni Enzar. Abbiamo pagato una persona per farle passare, per fortuna io ho lavoro a Siviglia. La situazione in Siria non è buona, la mia famiglia sta un po' in Marocco, un po' in Spagna e un po' in Francia».

Migranti: 200 scavalcano il muro a Melilla, un morto



La «foresta» divisa tra escursionisti e migranti

Negli ultimi mesi è aumentato notevolmente il numero dei siriani che arrivano in Spagna. Ingannati dalle bande di contrabbando in Marocco, entrano a Melilla dai valichi di frontiera con passaporti falsi marocchini o semplicemente filtrando attraverso la folla del "commercio atipico" nelle ore di punta. Arrivano a Melilla anche diversi cittadini dello Yemen (8%) in fuga dalla guerra. Anche in questo caso colpisce la distanza che queste persone devono affrontare per arrivare in Europa dall'enclave spagnola.

Molti migranti prima di scavalcare il muro vivono un certo periodo a Gurugu, una collina vicino a Nador, in Marocco, che tutti qui chiamano la «foresta». Blanca è una attivista che si occupa dei minori non accompagnati per la Ong Cañada Viva. «Sì la foresta esiste – dice - si chiama Gurugu, ha un bel suono vero? È un bosco su una collina, da una parte ci sono i turisti che fanno le escursioni e danno da mangiare alle scimmie, nella parte opposta è una foresta molto fitta, e lì vivono migliaia di migranti in condizioni disumane, dormono per terra, si nutrono di quello che trovano, aspettano che arrivi il momento buono per scavalcare il muro, trattano con i passeur che li aiutano a passare la frontiera, vendono loro i passaporti o i passaggi in barca.

Il trasferimento in centri di detenzione illegali

La polizia marocchina ogni tanto fa delle retate e se trova dei migranti africani nella foresta li carica nei camion e li porta a sud del Marocco, li scarica lì. Qui a Melilla senti davvero le conseguenze del muro, l'ingiustizia tra quello che abbiamo noi in Europa e quello che non ha il resto del mondo». «Sono stato nella foresta un anno – racconta Alpha - la vita lì non è facile: dormire per terra nella foresta, cibarsi di quello che si trova, senza medicine, non è facile. Inoltre i marocchini non amano le persone africane, se ti trovano nella foresta ti prendono il cellulare, le scarpe, ti privano di quello che hai, spesso ti arrestano o ti picchiano. C'è molto razzismo».