Il museo del futuro e i processi delicati dell’innovazione

Per non dire poi, e qui entra in gioco la democrazia, dell’utilizzo da parte cinese dell’Ia (e in particolare del riconoscimento facciale) come arma di controllo sociale di massa sui propri cittadini, che rende drammaticamente attuali le peggiori visioni distopiche. Ma anche il nostro mondo capitalistico offre elementi di preoccupazione, per esempio coi programmi di bioingegneria che potrebbero in prospettiva creare una super-razza di ricchi, (onni)potenti e pressoché eterni che amplierebbe drammaticamente i divari all’interno delle nostre società, non solo dal punto di vista economico.

L’innovazione ci deve dunque indurre a tenere gli occhi aperti, per diffondere gli incredibili benefici e impedire i possibili attentati alle libertà e ai diritti. E per questo, serve la politica democratica. Nel corso degli ultimi secoli, quello che è diventato l’Occidente democratico-liberale si è cullato nella convinzione che il progresso scientifico, in sé, fosse una potente, e invincibile, arma di progresso anche sociale e politico: l’innovazione crea benessere, questo cambia gli equilibri sociali, nasce un ceto borghese che chiede diritti e libertà. Ma gli sviluppi di questi anni confermano che la storia non è una freccia, indirizzata verso una meta obbligata. E che una società può essere tanto evoluta tecnologicamente quanto autoritaria politicamente. Del resto, basta guardare ai rapporti di Freedom House per notare che nel mondo, in parallelo con l’avanzata tecnologica, le condizioni della democrazia vanno peggiorando. Inneggiare al futuro tecnologico senza rispettare le condizioni perché esso si possa determinare e senza prepararsi a gestirne gli effetti rischia dunque di essere ingenuo.

E ci fa riflettere sugli equivoci e i rischi delle sedicenti democrazie illiberali per le quali il progresso esprime una pura volontà di potenza, sui cittadini e sul resto del mondo. D’altra parte, sono proprio il confronto, la libertà della ricerca, la laicità della scienza che hanno reso e rendono possibili il progresso scientifico: ragione di più per difendere questi irrinunciabili requisiti di civiltà anche da noi stessi, dalle nostre tentazioni “woke” e dal disegno di rendere università, centri di ricerca e mezzi di comunicazione luoghi depurati da ogni tentazione di pensiero anticonformista.