ll museo di Pennelli cinghiale compie un anno e festeggia entrando in Museimpresa

Il museo del Tempo dell’azienda Pennelli cinghiale di Cicognara (Mantova) spegne la sua prima candelina entrando in Museimpresa, un progetto unico a livello europeo che mette in rete oltre 100 musei e archivi delle grandi, medie e piccole imprese italiane.

Un passo naturale per lo storico pennellificio che rappresenta un simbolo di imprenditorialità italiana con i suoi oltre 75 anni di storia.

Un anno fa, il 5 maggio 2022, è stato inaugurato il Museo del tempo, una collezione permanente all'interno dell'azienda per raccontare il ricco percorso di evoluzione, attraverso memorabilia, foto, documenti d'archivio, testimonianze e aneddoti curiosi di chi ha vissuto la sua storia.

Con materiali industriali unici, oltre a contenuti multimediali e multisensoriali, come il Pennello olfattivo, un capolavoro che nasce dal sodalizio tra due grandi artisti internazionali, Pol Polloniato e Luca Maffei.

Per la provincia di Mantova si tratta del suo primo rappresentante dentro Museimpresa.



La ceo di Pennelli cinghiale

«Entrare a far parte di Museimpresa è il regalo più bello per festeggiare il primo anniversario del nostro museo -; commenta Eleonora Calavalle, ceo di Pennelli cinghiale -. Siamo da sempre dei grandi fautori del fare rete, a partire dal nostro distretto industriale».

Il presidente di Museimpresa

«La storia straordinaria di Pennelli cinghiale appartiene in qualche modo a tutti noi -; aggiunge Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa, “a tutti coloro che credono fermamente nel futuro di questo Paese, nelle sue radici creative e laboriose, e nella possibilità di creare ricchezza e tradizione insieme»

I giorni di apertura del museo

Il museo è visitabile su appuntamento dal lunedì al venerdì con la possibilità di prenotare una visita guidata attraverso il sito.