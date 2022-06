Il Museo del violino di Cremona, ouverture musicale del Festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Prima di ogni concerto a dare il “la” all’intera orchestra nel “preludiare” (l’accordatura degli strumenti) è il primo violino, che dal 700 siede alla sinistra del direttore d’orchestra. E saranno proprio dei violini eccezionali a dare il “la” al primo degli eventi musicali del Festival dell’Economia in programma a Trento da oggi sino al 5 giugno. Come quelli conservati nella collezione di uno dei musei più affascinanti che esistono al mondo: ll Museo del violino di Cremona finanziato, dalla sua Fondazione nata nel 1990 su iniziativa della famiglia Arvedi e dalle aziende cremonesi dell’omonimo gruppo siderurgico.

La Fondazione, che dal 9 febbraio 1990 è, per decreto del Presidente della Repubblica, un Ente morale, svolge attività di formazione, istruzione, assistenza sociale, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con una particolare attenzione ai giovani. Spiega Virginia Villa, direttrice generale della Fondazione: «Esistono conoscenze e saperi che, a secoli di distanza, sono rimasti intatti nella loro essenza. Uno di questi è la liuteria cremonese, iscritta dall’Unesco nella lista rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Umanità. La capacità di realizzare strumenti ad arco e a pizzico di raffinata fattura si pone alla base di un’identità ben definita che, nel solco di una tradizione di eccellenze alto artigianali, dal tardo Rinascimento giunge sino ai giorni nostri. – E Villa prosegue: – Voglio guardare al Museo del Violino come al patrimonio di una città che offre al mondo una cultura di alto artigianato legata, da cinque secoli, alla costruzione degli strumenti ad arco.

Partendo dalle radici profonde del Territorio si sviluppa un’idea che guarda al futuro chiamando a raccolta talenti e competenze per condividere progetti e valori. Proprio per questo all’esposizione delle Collezioni permanenti di liuteria storica e contemporanea si affiancano un Padiglione per Esposizioni Temporanee, un Auditorium dall’acustica perfetta e laboratori di ricerca in collaborazione con l’Università di Pavia e il Politecnico di Milano. Costante è il rapporto con le oltre 160 botteghe artigiane attive in città, anche grazie all’azione dell’Ufficio per l'Unesco del Comune di Cremona. Incontri, workshop, conferenze pubblicazioni favoriscono lo studio e l'interpretazione della liuteria e della sua storia. Un tratto comune lega i diversi progetti: la volontà di guardare alla grande tradizione cremonese come fonte di sapere, nella consapevolezza che la tutela di un patrimonio inizi con la sua conoscenza».

Il programma del primo concerto in programma al Festival questa sera dalle 19,15 alle 21 è quello organizzato proprio dalla Fondazione del museo Cremonese del violino. Il programma prevede la Sonata in La maggiore K305 di W. A. Mozart, la Sonata per violino e pianoforte di Claude Debussy, la sonata n.5 Primavera di L.V.Beethoven e l’Introduzione e rondò capriccioso di C. Saint-Saens. L’esecuzione è affidata a Clarissa Bevilacqua, una giovane violinista capace di catturare l’attenzione del pubblico ad ogni concerto grazie alla sua musicalità profondamente stimolante, il Maestro sarà Fausto Cacciatori, che è anche conservatore delle collezioni del museo di Cremona, al pianoforte siederà Yu Nitahara che nel 2019 è risultato vincitore del primo premio al 18° Concorso Internazionale di Musica dell’Orchestra Filarmonica del Marocco.