Il musical “Anything goes” di Cole Porter su BBC Two

Uno dei nostro grandi jazzisti, Paolo Fresu, è con tre concerti al milanese Blue Note, prima in quintetto poi in due diverse formazioni in trio. Prima di lui, nello stesso jazz club, la voce di Chiara Civello con le celebro canzoni francesi che tutti conosciamo. A Firenze si inaugura un nuovo auditorium, all'interno del recentissimo Teatro dell'Opera; e viene intitolato a uno dei grandi direttori, Zubin Mehta. Chi non ha potuto vederlo dal vivo a Londra, almeno può vederne al pc la registrazione realizzata durante le recite:è Anything goes, di Cole Porter.



Firenze

Il 21 inaugurazione del nuovo Auditorium del Teatro del Maggio, la Sala Zubin Mehta, intitolata così al grande direttore che è stato a lungo direttore musicale del Maggio Fiorentino. Sarà dunque lui stesso, con l'Orchestra e Coro del Maggio a presentare la Messa di Gloria di Puccini, cui seguirà la Sinfonia n. 7 di Beethoven. In diretta tv su Rai Cultura e radiofonica su Radio3.

Londra

Nell'attesa di poterne vederne la ripresa, in teatro al Barbican, la prossima estate, intanto il 26 alle 19.40 italiane su BBC Two (ma anche sul pc attraverso giniko.com) ottima occasione di vedere la registrazione del musical Anything goes, di Cole Porter, realizzata in teatro, al Barbican di Londra, durante le recite fra luglio e novembre scorsi. E'uno dei capolavori del musical,andato in scena a Broadway nel 1934, uno dei maggiori successi di Cole Porter che firma sia la musica sia i versi delle canzoni; songs immortali, che fannno parte del Great American Songbook e sono divenute ben presto standard del jazz.

Milano

I prossimi giorni al jazz club Blue Note vedono il 18 la voce di Chiara Civello con Chansons,dedicato ai classici francesi dal 1945 al 1975. Il 19 ecco la voce di Sagi Rei con il nuovo disco di cover natalizie. Il 20 la tromba di Paolo Fresu capitanerà il Quintet – Re – Wanderlust, il quintetto più longevo del jazz italiano, con il pianista Roberto Cipelli, Tino Tracanna al saxofono, Attilio Zanchi al contrabbasso e da Ettore Fioravanti alla batteria.Il 21 Fresu sarà in trio, con Dino Rubino al piano e flicorno e Marco Bardoscia al contrabbasso. Il 22 sempre Fresu sarà di nuovo in trio, ma questa volta con Daniele di Bonaventura al bandoneon e Leila Shirvani al violoncello.