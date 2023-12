Il musical “Matilda” al Teatro Sistina di Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apertura della Stagione del Teatro alla Scala di Milano; mentre al Teatro Sistina di Roma va in scena la prima italiana del pluripremiato musical “Matilda”, tratto dal celebre romanzo per bambini di Roald Dahl.



Milano

Il 7-10-13-16-19-22-30-2 apertura della Stagione della Scala con “Don Carlo”, fra le maggiori opere di Verdi. Dirige Riccardo Chailly, nuova produzione firmata da Lluis Pasqual, bella compagnia di canto. Diretta televisiva su Rai1 e radiofonica su Radio3 il 7 dicembre dalle 17:45; e disponibile per 15 giorni su RaiPlay, con sottotitoli.

Tutte le rappresentazioni. tranne la prima. saranno precedute a un’ora dall’inizio da un’introduzione. Dal 1° al 7 il Comune insieme a Edison porta in tutta la città l’opera: è ‘Prima Diffusa’, con una serie di guide all’ascolto, concerti, performance, mostre e rassegne, conferenze e incontri gratuiti, in collaborazione con teatri, istituzioni, luoghi della cultura, spazi cittadini e sedi non convenzionali. La diretta sarà proiettata in oltre 35 luoghi. Oltre allo schermo all’Ottagono della Galleria, sarà possibile vedere l’opera alla Casa di Reclusione Milano Opera, all’Istituto Penale Beccaria e a San Vittore; ma anche alla Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’, la casa per minori non accompagnati Oklahoma, il Centro PIME, Medicinema presso l’Ospedale Niguarda; e dall’aeroporto di Malpensa al Teatro Dal Verme al Conservatorio, al MUDEC, WOW Spazio Fumetto, Mare Culturale Urbano, Autelier, il Collegio di Milano, lo Spazio alle Docce, Villa Scheibler, e tanti altri spazi. In alcune sedi le proiezioni saranno precedute alle 16.30 da una guida all’ascolto a cura dell’Accademia della Scala.

Roma

Dal 7 al 31 al Teatro Sistina quattordici recite del musical “Matilda”, di Roald Dahl, musiche e liriche di Tim Minchin, traduzione adattamento e regia di Massimo Romeo Piparo, che ha al suo attivo le produzioni di Cats, Mamma Mia, Billy Elliot, Evita. Per la prima volta in Italia, il pluripremiato musical dopo Roma sarà in tour (anche al Sistina Chapiteau di Milano, dal 15 febbraio 2024). Sul palco Luca Ward nel ruolo en travesti della terribile preside Trinciabue, la coppia dei Pozzolis Family (Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli) nei panni dei cinici e goffi genitori di Matilda, Giulia Fabbri in quello della maestra Dolcemiele, orchestra dal vivo e coreografie di Billy Mitchell.Uno dei libri più amati da tre generazioni, divenuto film grazie a Danny De Vito e da poco consacrato su Netflix nella versione musical: Matilda è una bambina fuori dal comune, dotata di superpoteri che grazie alla sua sensibilità e brillantezza, riesce a sovvertire le regole superando i soprusi degli adulti e guidando la rivolta pacifica e divertente dei propri coetanei.