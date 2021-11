Il Napoli dà un bel 4 al professor Sarri. Lo schianto della Juve: Agnelli sotto accusa

Qualcuno più addentro a questi maneggi ( è da almeno 20 anni che le società di calcio, sempre più indebitate, utilizzano il trucco della plusvalenze per camuffare i bilanci) potrà spiegare con dovizia di particolari quanto la Juventus sia solo la punta di un iceberg di un sistema che rischia, anche per i danni non previsti provocati dalla Pandemia, di andare a pezzi e inabissarsi nel gorgo dei fallimenti e delle inchieste dei giudici, spesso felicissimi di mettere le mani sul grande intrallazzo del calcio.

Del resto perchè stupirsi? Se un giocatore come Ronaldo costava al 31 milioni a stagione, per non parlare di Allegri che ne incassa otto per galleggiare a metà classifica, come si può pensare di mettere in ordine dei bilanci sempre più devastatati da una crisi economica arrivata ormai al suo punto di rottura?

Ma sono le famose “prediche inutili”. Si rischia di diventare noiosi. Dei barbogi invisi anche ai tifosi che pretendono le star nonostante disavanzi da paura (la Juve 282 milioni). Prediche inutili: come parlare della corruzione nella politica e di malaffare negli appalti. Alla fine, prevalendo la paura comune dello schianto, va sempre finire tutto a tarallucci e vino.

Si chiederanno altri soldi allo Stato, qualche intervento tampone, e via così. Detto tutto questo, a proposito della Juventus, c'è un altra questione dalla quale non si può sfuggire: ed è quella che riguarda la figura di Andrea Agnelli.

Nessuno nega che questa presidenza abbia realizzato un ciclo straordinario di successi, però negli ultimi anni è successo di tutto. E quasi sempre in negativo: dall'incredibile valzer di allenatori in tre anni, al patetico caso Suarez, una figuraccia collettiva messa in qualche modo a tacere nell'imbarazzo generale.