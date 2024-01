Il Napoli vince anche lo scudetto dei bilanci (ma il piatto della Serie A piange)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Va al Napoli lo scudetto dei bilanci del calcio di Serie A dell’ultima stagione sportiva, terminata il 30 giugno 2023. Vincitore del campionato con un largo margine (16 punti sulla Lazio), il club di Aurelio De Laurentiis presenta conti molto positivi, con un utile netto di 79,7 milioni di euro. Anche gli altri indicatori di bilancio sono positivi: il patrimonio netto del Napoli è di 143,5 milioni e la posizione finanziaria netta al 30 giugno è positiva per 117,3 milioni. Il club ha un saldo positivo tra liquidità e debiti finanziari, caso raro nel calcio di Serie A. I ricavi operativi sono pari a 275 milioni. Determinanti per l’utile le plusvalenze da cessione calciatori per 79,6 milioni, in particolare Koulibaly (41,9 milioni) e Fabian Ruiz (21,5 milioni).

Milan unica altra big col segno più

Tra le altre grandi società solo il Milan (quarto nell’ultimo campionato) ha risultati di bilancio positivi, utile netto consolidato di 6,1 milioni, posizione finanziaria positiva di 10,8 milioni, patrimonio netto di 177,2 milioni, il più alto in Serie A. I conti peggiori sono invece quelli di Roma e Inter (patrimonio netto consolidato negativo e debiti molto elevati) insieme alla Juventus, il club con la perdita più alta. A metà strada la Lazio, in rosso per il quinto anno consecutivo, unica ad aver peggiorato il risultato netto rispetto all’esercizio precedente, da -17,4 a -29,5 milioni.

Quest’inchiesta mette a confronto i conti delle sei principali squadre di Serie A per ricavi operativi. Il fatturato è depurato di plusvalenze e proventi da gestione calciatori, di cui si tiene comunque conto nel risultato netto. Il calcio italiano, tranne qualche eccezione, resta in situazione semifallimentare, ha continuamente bisogno di sostegno finanziario dei proprietari. Inter, Milan e Roma hanno ricevuto apporti di capitale o finanziamenti dai soci nell’ultima stagione.

Perdite ridotte del 65% rispetto all’anno precedente

Nel complesso le perdite sono state ridotte del 65% rispetto all’anno precedente. Quattro società hanno il bilancio in rosso (Juventus, Roma, Inter e Lazio), due hanno un utile (Napoli e Milan), il saldo aggregato è -255,56 milioni. Nell’anno precedente tutte e sei avevano il bilancio in rosso, con -734,28 milioni di perdite. A ridosso di questo gruppo c’è l’Atalanta, settima per ricavi. Nel bilancio al 30 giugno 2023 ha 111,9 milioni di ricavi operativi, mentre i proventi da gestione calciatori e plusvalenze ammontano a 83,5 milioni, con un utile netto di 5,6 milioni.

Juve e milanesi al top dei ricavi

La Juventus resta la società con i ricavi più alti, 437,4 milioni nel bilancio consolidato, davanti a Milan e Inter, ma ha la perdita più alta, sebbene quasi dimezzata da -239,3 a -123,7 milioni. È il sesto bilancio in rosso consecutivo, da tre anni non vince lo scudetto. Elevati i debiti finanziari netti, quasi 340 milioni. La Juventus ha deciso di chiedere ai soci un nuovo aumento di capitale per 200 milioni. Essendo quotata in Borsa, la Juventus ha maggiori obblighi di trasparenza finanziaria. L’unica altra quotata è la Lazio.