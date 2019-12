Il Nasdaq sfonda quota 9mila, Borse Usa da Guinness I consumi natalizi spingono Wall Street che ritocca ancora i massimi. Ora i mercati sperano che la tregua tra Usa e Cina sostenga economia, utili e quotazioni di Morya Longo

Mancava solo il clima natalizio, e il balzo delle vendite online, per regalare alle Borse americane gli ennesimi record storici dell’anno: Wall Street nel 2019 ha chiuso al top per 34 volte e ieri il Nasdaq ha anche superato la soglia spicologica dei 9mila punti per la prima volta nella sua storia. Così, pur in una giornata caratterizzata da bassi volumi com’è normale in un clima semi-festivo, i listini azionari statunitensi hanno confermato il film dell’anno: record, record, record su record.

A trainare ieri gli indici sono state le vendite di beni di consumo a Natale, migliori del previsto. Soprattutto quelle online hanno registrato un buon balzo, dando la spinta - per esempio - al titolo Amazon. A dare il buon umore ai mercati è anche la speranza di una pace (seppur ancora a metà) tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe portare buone sorprese nel 2020 sul fronte dell’economia e dunque degli utili aziendali. Il ragionamento dominante sui listini ormai è questo: se i due Paesi siglano la pace allora il commercio globale può riprendersi dopo un anno e mezzo di calo; se questo avviene allora l’economia globale può mostrarsi più tonica del previsto e con essa gli utili delle aziende. Dunque le Borse possono salire ancora, nonostante i record del 2019.

Eppure, sebbene questo sia ormai il pensiero dominante, non bisogna dimenticarsi che dietro questi record ci sono anche eccessi e vulnerabilità. A trainare i listini sono state nel 2019 soprattutto le Banche centrali, che sono tornate a tagliare i tassi (in 16 l’hanno fatto al mondo) e a iniettare liquidità sul mercato. Questo ha favorito l’appetito per il rischio e la ricerca di rendimenti, spingendo la Borsa verso vette mai viste prima. Ma dietro il grande rally, soprattutto negli Usa, ci sono aziende con un debito al record storico e con utili - fino a prova contraria - in frenata.

