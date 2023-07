Il Nasdaq taglia il peso ai big e batte gli altri indici tech. Oggi i conti di Microsoft e Google

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ieri è diventata operativa la cura dimagrante per le grandi capitalizzazioni nel Nasdaq 100. A detta di diversi esperti l’intervento non è dirimente e non risolve il problema della concentrazione dell’indice. Al di là di ciò, nelle sedute immediatamente successive al suo annuncio (7 luglio), un qualche impatto la mossa l’ha comunque avuto. L’indice hi tech, tra il 10/7/2023 e la chiusura della scorsa settimana, è salito del 2,6% a fronte del rialzo del 3,12% dell’S&P 500.

Le grandi società tecnologiche

Inoltre - tra le società...