Il Natale di FRAGONARD

Per questo Natale l’estro creativo di Alessandro Florio, pittore siciliano, si incontra per la prima volta con la Maison Fragonard, dando vita ad un’inedita collezione ispirata alle bellezze, ai colori e ai profumi dell’isola. La Cappella Palatina di Palermo rappresenta con i suoi mosaici dorati, con animali selvatici, piante esotiche e tropicali un’incredibile fonte di ispirazione per gli artisti. Nella collezione: profumatori, saponi, candele, con alcune note più tipiche, come le note floreali, un cuore potente di gelsomino, Fleur d’Oranger e le note muschiate.

