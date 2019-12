Il Natale “made in jail”: quando la solidarietà aiuta a non delinquere più Solo il 27% dei detenuti viene inserito in un progetto lavorativo, e la stragrande maggioranza lavora alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. Ma il lavoro è fondamentale per ricostruirsi una vita dopo il carcere: per questo si moltiplicano le iniziative solidali di Francesca Milano

Rebibbia, nasce un ufficio per il lavoro dei detenuti

3' di lettura

Che succede dopo il “fine pena”? Spesso per i detenuti il ritorno alla libertà porta con sé problemi di reinserimento lavorativo, anche perché il tempo passato in carcere non risulta “investito” nella formazione professionale: secondo i dati dell’associazione Antigone, al 31 dicembre 2018 su 59.655 detenuti complessivamente presenti nelle carceri italiane, i lavoranti erano solo 17.614, di cui 6.373 stranieri e 809 donne.

L’economia carceraria è ancora troppo piccola, ma il Natale è un buon momento per farla crescere: da Nord a Sud si moltiplicano le iniziative di prom0zione dei prodotti realizzati dai detenuti.

È il “made in jail”, un’economia gestita per lo più da cooperative che danno lavoro ai detenuti con un duplice obiettivo: da una parte offrire occasioni di guadagno a chi vive in carcere, e dall’altra creare professionalità spendibili anche dopo il “fine pena”.

Ma come portare fuori dal carcere ciò che viene prodotto all’interno? Un esempio è il Consorzio VialedeiMille di Milano, che dal 2015 è diventato un punto vendita dei prodotti che arrivano dagli istituti penitenziali di San Vittore, di Bollate, di Opera ma anche di Palermo e di altre realtà più distanti. Il Consorzio è nato su iniziativa dell’assessore alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano con l’obiettivo favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, dentro e fuori dal carcere.

«Non siamo solo uno spazio di vendita - spiega la presidente Luisa Della Morte - ma anche un luogo di incontro tra i cittadini e le cooperative che operano in carcere. A noi si rivolgono le cooperative che vogliono informazioni per attivare percorsi lavorativi con i detenuti, per esempio».