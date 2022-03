Il negoziato silenzioso per salvare Cin e Moby

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’obiettivo è trovare un accordo entro il 31 marzo per salvare la compagnia di navigazione Cin Tirrenia e Moby e i posti di lavoro collegati. Che complessivamente, secondo quanto sostiene l’armatore e i sindacati che chiedono subito un incontro al ministero, si aggirano intorno alle seimila unità. Per questo motivo vanno avanti, nel profondo silenzio, le interlocuzioni tra i rappresentanti del gruppo Onorato armatori (di cui fanno parte Cin e Moby) e i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria verso cui Cin ha un debito di 180 milioni.

Le condizioni in discussione

Proprio i giorni scorsi il fondatore e azionista unico de Gruppo, Vincenzo Onorato aveva inviato una richiesta appello al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e ai ministri Giorgetti e Orlando in cui ricordava sia le procedure di concordato preventivo in continuità di Moby e Cin sia le offerte del gruppo. Ossia, Pagamento in favore di banche e bondholders di una percentuale del loro credito pari a circa 54,9% – scrive ancora Onorato –. Pagamento in favore di Tirrenia in As di 144 milioni, ovvero l’80% del credito».

Loading...

Sindacati preoccupati per i 6mila posti in pericolo

Martedì scorso la prima riunione cui ne è seguita un’altra aggiornata. Poi ieri un nuovo incontro. «Siamo molto preoccupati per il silenzio che circonda l’intera vertenza – dice Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Sardegna – ci auguriamo solo che si arrivi a una soluzione concreta, perché questa trattativa porta appresso il destino di 6 mila lavoratori ma anche di tante piccole attività produttive che lavorano attorno al sistema di trasporto marittimo. Per questo motivo chiediamo la convocazione immediata di un tavolo ministeriale per capire cosa sta accadendo e cosa potrà avvenire in futuro, in un senso o nell’altro».