Il negozio diventa esperienza: viaggio nelle boutique post-pandemia

Cinquecentodieci Mana, la valuta in corso nel mondo virtuale di Decentraland: è la cifra (pari a circa 1,4 milioni di dollari) investita da Philipp Plein per acquistare un’area dove sviluppare Plein Plaza, polo di negozi e intrattenimento, con galleria d’arte e hotel, dove fare shopping secondo le regole del metaverso.

Un mondo digitale nato proprio durante la pandemia, che ha costretto a prolungate chiusure i negozi fisici e ha spinto la crescita dell’e-commerce. Tuttavia, chi prediceva la fine dello shopping in presenza dovrà ricredersi: i negozi in mattoni e cemento non solo hanno resistito al terremoto del Covid, ma si sono evoluti in vivaci laboratori per raccontare i marchi e stabilire nuovi contatti con i clienti.

Nell’era dell’e-commerce diventa cruciale il contatto con le persone



«È vero, l’online è cresciuto moltissimo, ma il negozio non perderà la sua centralità – conferma Claudia D’Arpizio, partner Bain & Company –. Offrirà sempre più servizi, i clienti si sentiranno riconosciuti, accompagnati, orientati da personale di vendita sempre più vicino a loro. È lo human touch, l’hi-touch che accompagna lo sviluppo hi-tech. Per questo oggi è fondamentale puntare su una formazione adeguata del personale di vendita, che diventerà pr del marchio». Questi contatti più ravvicinati saranno favoriti anche da un ripensamento degli spazi: «Le persone oggi vogliono essere coccolate, rassicurate, accolte in ambienti che le facciano sentire a loro agio – nota Emiliano Salci, direttore creativo e cofondatore di Dimorestudio, studio milanese di interior design che ha curato progetti retail per marchi come Dior, Lanvin, Pomellato – . Per questo ci sono più spazi piccoli, simili a salotti, che lasciano fuori il caos cittadino e gli squilli del telefono, dove si gusta un caffè o un bicchiere di champagne».

Una tendenza che ha caratterizzato i progetti di Dimorestudio ben prima della pandemia, come dimostra la vip lounge di Fendi Private Suites, realizzato nel 2016 per il flagship store di Roma, un lussuoso appartamento soprastante la boutique di Largo Goldoni e riservato all’accoglienza dei clienti più importanti, tratto distintivo anche di altri progetti recenti, come Browns a Londra e Dior a Dubai, e che si ritroverà nei progetti futuri, come la boutique Dior in arrivo a Doha, in Qatar.

La boutique Fendi in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

Spazi intimi e su misura, dove riscoprire la propria città

«Nonostante la pandemia il lusso ha continuato a investire molto nei negozi – spiega Alfredo Zordan, direttore commerciale di Zordan, azienda vicentina che dal 1965 realizza arredi su misura per negozi anche della moda e del lusso –. Gli spazi pensati oggi sono più a dimensione d’uomo, più confortevoli, fanno sentire quasi a casa e offrono servizi individuali e su misura: più salotti, zone confort, ma pure bar». In un senso più ampio, questa diffusa attenzione all’individualità del cliente corrisponde a una più intensa comunicazione con il luogo che ospita il negozio. La tendenza a inaugurare o a valorizzare spazi in città “secondarie” è una conseguenza del drastico calo del turismo verso le città principali di tutto il mondo, che ha portato i brand a riscoprire e stringere il rapporto con i clienti locali.