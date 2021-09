Il neolaureato Mancini protagonista con Vialli nel podcast “I Re Mida del calcio”

3' di lettura

La nuova serie del podcast Fiume di denaro – “I Re Mida del calcio”, solo su Apple Podcast premium, che fa seguito al “Tesoro di Maradona” in esclusiva da luglio sulla stessa piattaforma – non poteva che debuttare con Roberto Mancini, ct della nazionale campione d'Europa e fresco di laurea honoris causa all'Università di Urbino in Scienze motorie, dove il 27 settembre ha tenuto una lectio magistralis sul tema “Leadership, coeso, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire una squadra vincente nello sport”.

«Siamo partiti – ha detto il ct con riferimento all’impresa culminata con il trionfo di Wembley – senza nessuno che credesse nelle nostre potenzialità di vincita. Nessuno pensava nemmeno ad altri sport, come i 100 mt, la staffetta, il salto in alto, la pallavolo e altro ancora».

Mancini, invece, ci ha sempre creduto in quella vittoria nella finale di Londra e la stessa determinazione ha messo nel mondo degli affari, che la prima puntata dl podcast descrive. Talvolta con insuccessi, altre con successi. Proprio come sul rettangolo di gioco.

“I Re Mida del calcio” racconta affari e investimenti dei calciatori più famosi, vere e proprie star che hanno investito nella loro immagine, in attività e in brand, ottenendo talvolta entrate ben più grandi e durature rispetto agli ingaggi offerti dalle società. Il podcast in dieci puntate mette a nudo la seconda vita dei calciatori, quella che i media di solito non raccontano.

Nella prima puntata non poteva mancare il “gemello del gol” ai tempi della Sampdoria, Gianluca Vialli, che con il “Mancio” ha anche condiviso l'avventura in nazionale, come capo delegazione. Se il commissario tecnico della nazionale di calcio è una calamita per le campagne pubblicitarie e da 20 anni è attivo nel settore immobiliare, l'ex bomber della Juventus e della Nazionale ha invece scelto la City di Londra per i suoi investimenti.