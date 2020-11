Il nesso invisibile tra benessere dei lavoratori e valore delle imprese È ancora troppo diffusa la cultura secondo cui per rendere un lavoratore soddisfatto, per valorizzare i suoi bisogni di finalità, utilità sociale e appartenenza, si debbano sostenere costi e non, invece, fare investimenti di Vittorio Pelligra

Quale relazione esiste tra la soddisfazione dei lavoratori e il valore dell'impresa per cui lavorano? Se un lavoratore è soddisfatto, coinvolto e trova ricco di significato il suo lavoro, l'impresa ne avrà con certezza dei benefici? E gli azionisti di quell'impresa che previsioni potranno fare rispetto al valore futuro delle loro azioni? La risposta a queste domande non è univoca e, per quanto strano questo possa apparire, dipende fortemente da ciò che pensiamo sia un “lavoro”. E, soprattutto, da ciò che pensiamo possa essere una “buona ragione” per lavorare. Se il lavoro è inteso, esplicitamente o implicitamente, come una merce, per esempio, il suo valore deriva esclusivamente dal rapporto tra il costo per il lavoratore e il beneficio che se ne trae. Nella tradizione del taylorismo per spingere un lavoratore ad aumentare il suo impegno e quindi la sua disutilità (il costo), basta aumentare gli incentivi estrinseci, la remunerazione materiale, di un ammontare sufficiente a compensare il maggior costo.

Sveglia mattutina e “salario di riserva”

Questa visione si rispecchia ancora oggi nella teoria dei contratti ottimali o del “principale-agente”, largamente insegnata in tutte le principali business school, che ci dice che riusciremmo a indurre il lavoratore a lavorare nel miglior interesse del datore di lavoro pagandolo il minimo necessario per farlo alzare dal letto la mattina (il suo “salario di riserva”), più un eventuale bonus legato al risultato. Questo deve però incorporare un certo elemento di rischio in modo da responsabilizzare e motivare il lavoratore. Questa visione piuttosto riduttiva di ciò che è un lavoro e cosa determina la motivazione di un lavoratore è stata arricchita considerevolmente negli anni. Essendosi trasformata la natura di molti lavori che hanno perso la dimensione di materialità oggettivamente misurabile, si sono anche trasformate le leve motivazionali a disposizione delle organizzazioni. In lavori nei quali è fondamentale l'aspetto relazionale, il rapporto con il cliente, per esempio, o la dimensione creativa, si sa che l'uso di incentivi estrinseci non solo è inefficace, ma può, addirittura, rivelarsi distruttivo. Riducendosi il ruolo delle motivazioni estrinseche, acquista sempre maggiore importanza quello delle motivazioni intrinseche.

Se si fa “più del necessario”

La soddisfazione dei lavoratori, la possibilità di trovare un senso di finalità e utilità a ciò che si fa, l'opportunità di essere inseriti in strutture gerarchiche relativamente “piatte”, sono tutti elementi che valorizzano e rafforzano queste motivazioni. In un ambiente del genere, non di rado, il rapporto di lavoro diventa uno “scambio parziale di doni”, per usare il linguaggio del Nobel, George Akerlof. Se l'impresa fa, per i suoi lavoratori, qualcosa in più del “necessario”, un qualcosa che mostra loro attenzione, genuino interesse al loro benessere e a quello delle loro famiglie, per esempio, i lavoratori tenderanno a rispondere a questa eccedenza in maniera reciprocante, con più impegno, più entusiasmo, determinando, nei fatti, una crescita della produttività. Ci sono delle condizioni affinché questo “scambio di doni” avvenga; in particolare l'impesa deve evitare un uso strumentale di queste leve e concentrarsi su un atteggiamento genuinamente responsabile per il quale l'aumento di produttività diventa una conseguenza e non il movente principale.

Lavoratori soddisfatti “testimonial” dell’impresa

Una seconda possibilità che spiega il rapporto tra soddisfazione dei lavoratori e valore dell'impresa sta nell'impatto che la condizione dei lavoratori esercita sul turnover e sui processi di soluzione. Sostituire un operaio in una catena di montaggio taylorista non rappresenta un grande problema. Sostituire un lavoratore di una impresa knowledge-based, con anni di esperienza e di conoscenza tacita acquisita nel tempo, nel rapporto coi colleghi e con la cultura dell'impresa, può, invece, essere decisamente più problematico. Costruire ambienti organizzativi che spingono i lavoratori alla fuga appena gliene si presenta l'occasione, può essere, oggi, decisamente problematico. Lavoratori soddisfatti, poi, non solo riducono il turn-over, ma sono i principali testimonial nei confronti degli aspiranti nuovi lavoratori. Nella “guerra dei talenti”, poter segnalare credibilmente di avere lavoratori soddisfatti, rappresenta un indubbio vantaggio competitivo nell'attrarre i migliori talenti che, anno dopo anno, si affacciano sul mercato del lavoro.

Costi o investimenti?

Ma quali sono gli effetti di queste differenti visioni del lavoro e dei lavoratori e dei differenti approcci alla progettazione organizzativa e al management che ne possono derivare per il valore dell'impresa stessa? Mentre c'è un accordo abbastanza unanime sulla relazione positiva che esiste tra soddisfazione ed engagement dei lavoratori e la loro produttività, meno chiaro è, invece, l'effetto sul valore dell'impresa, sui benefici che, cioè, ne possono derivare agli azionisti. E questo perché ancora troppo diffusa è la cultura secondo cui per rendere un lavoratore soddisfatto, per dargli la possibilità di trovare un senso a ciò che fa sul posto di lavoro, per valorizzare i suoi bisogni di finalità, utilità sociale e appartenenza, si debbano sostenere costi e non, invece, fare investimenti.