Il Network Partner 24 ORE scommette sul futuro dei professionisti tecnici

Confronto a tutto campo, alla nuova sede del Gruppo 24 ORE, per la presentazione milanese della nuova verticalizzazione del network Partner 24 ORE, dedicato ai professionisti tecnici. Partner 24 ORE è un network di condivisione di competenze professionali. Al suo interno operano oltre 2mila aderenti: professional partner (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e da oggi architetti, geometri e ingegneri) e business partner (grandi studi e aziende che si propongono come specialisti per materia). Partner 24 ORE opera da facilitatore di opportunità e mira a creare relazioni e collaborazioni tra partner. In tempi di cambiamenti e nuove competenze si è parlato del futuro delle professioni tecniche, tra transizioni energetica e digitale, rigenerazione urbana, internazionalizzazione e preparazione economico-finanziaria.

Alla presenza di oltre un centinaio di prestigiosi studi, a fare gli onori di casa è stata la nuova amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE, Mirja Cartia d’Asero che ha dato avvio al dibattito, sottolineando che «i professionisti tecnici stanno vivendo una forte trasformazione, alla luce delle novità normative e della grande opportunità rappresentate dal Pnrr. La nostra ambizione è supportarli, fornendo tutte le informazioni utili a districarsi in un quadro normativo e tecnico complesso. Ma anche con una piattaforma come Partner 24 ORE Professionisti Tecnici, indirizzata a studi professionali particolarmente qualificati e di alto profilo». Il dibattito si è articolato con l’intervento delle massime cariche degli Ordini di Milano e provincia: Federico Aldini, presidente dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori; Bruno Finzi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri; Walter Ventoruzzo, segretario del Collegio geometri e geometri laureati.

Il direttore generale dell’area Servizi professionali, Eraldo Minella, ha illustrato situazione e prospettive del progetto Partner 24 ORE alla luce dell’allargamento della community ai professionisti tecnici. I lavori si sono conclusi con il racconto del concept progettuale della nuova sede del Gruppo 24 ORE a cura degli studi che ne hanno realizzato l’esecuzione, attraverso le parole di Alessandro Adamo, director Degw, partner Lombardini 22 e Michele Rossi, partner e co-founder Park associati.