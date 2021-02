Il New porter e le due ruote elettriche portano 420 assunzioni a termine alla Piaggio Il gruppo illustra ai sindacati gli investimenti e i piani per il 2021. Previsti contratti più lunghi ma i sindacati chiedono percorsi di stabilizzazione di Cristina Casadei

Il New porter e le due ruote elettriche porteranno 427 assunzioni alla Piaggio di Pontedera. Con contratto a termine, in alcuni casi conferme d contratti del periodo 2019 2020. Nel mese di gennaio sono stati fatti i primi 48 ingressi, in febbraio ne seguiranno altri 289 e poi in marzo gli ultimi 90. La direzione aziendale, incontrando i sindacati, Fim, Fiom e Uilm e le rsu, ha spiegato le prospettive industriali del gruppo, soffermandosi sugli investimenti e le assunzioni che sono previsti per quest’anno. Gli investimenti riguarderanno soprattutto il settore dei veicoli commerciali col new Porter, ma anche dei veicoli due ruote con particolare attenzione allo studio e sviluppo dei veicoli elettrici.

Gli ultimi mesi hanno spostato le priorità del dialogo fra le parti su temi resi ancora più complessi dalla pandemia, come la salute e sicurezza su cui Piaggio ha raggiunto con i sindacati l’intesa su un importante protocollo. Per i sindacati, però, le assunzioni e i risultati su salute e sicurezza, pur essendo estremamente positivi, stridono, come si legge in una nota, «con il clima che negli ultimi mesi si è venuto a creare a livello di rapporti sindacali e che va assolutamente recuperato». In particolare, pur essendo previsti contratti a termine più lunghi del passato, per i sindacati è comunque necessario individuare percorsi che portino alla stabilizzazione dei lavoratori, mentre sul contratto aziendale, chiedono che vengano forniti i dati per definire i parametri dai quali dipende l’eventuale applicazione del beneficio fiscale all’intero premio di risultato, perché questo aprirebbe a un incremento economico per tutti i lavoratori. A questo si aggiunga che entro questo mese dovrà svolgersi un incontro per l'uscita volontaria dei lavoratori che possono andare in Naspi.

