Il New York Times sceglie Molise, Sicilia e Urbino come mete per il 2020 Le 3 regioni sono state inserite nella classifica “52 Places to go”. La new entry inedita è il Molise, zona ricca di reperti archeologici, feste tradizionali e paesaggi incontaminati: sconosciuta anche agli italiani di Giambattista Marchetto

(Adobe Stock)

4' di lettura

Ci sono Parigi e Salisburgo, l'Uganda e la Mongolia, ci sono il Lake District di Wordsworth e il Borneo degli oranghi. E poi ci sono la meravigliosa, provinciale Urbino raccontata da Paolo Volponi, la Sicilia tra natura e sapori e infine un gioiello inatteso: il Molise.

Sono queste le 3 destinazioni italiane indicate dal New York Times tra le 52 mete di viaggio per il 2020. L'ormai tradizionale short list della testata americana ci ha abituati spesso a scelte non convenzionali, suggerendo ai propri lettori di scoprire città o regioni meno “battute” dal turismo di massa e dai vacanzieri pret-a-porter. E quest'anno i contributor chiamati a scegliere un angolo di Italia hanno alzato l'asticella e hanno fatto notizia nel Belpaese, infilando una cittadina marchigiana tra Tokyo e il (talvolta bistrattato) Molise tra le Asturie e le Bahamas.

Sicilia green in paesaggi unici

Certo ha scelto di vincere facile Adam Harney Graham, che ha posizionato la Sicilia al settimo posto tra le destinazioni per il 2020, ma risulta interessante la chiave di lettura scelta per richiamare l'attenzione sull'isola. L'autore del NYT parla infatti di una «nuova ondata di turismo verde», con gruppi non-profit che hanno iniziato a proporre progetti per un turismo sostenibile come EtnAmbiente, che nel 2019 ha lanciato una app per supportare locali e turisti nel fotografare e denunciare fenomeni di inquinamento. «Queste iniziative – evidenzia Graham - sono cresciute da 5 persone preoccupate nel 2018 a una rete potente impegnata a ridurre la plastica e preservare paesaggi e habitat marini unici».

Il NYT cita anche l'azienda vinicola della famiglia Tasca d'Almerita sulle pendici dell'Etna e la Food Heritage Association di Anna Tasca Lanza, una scuola di cucina no-profit che celebra gli ingredienti siciliani. E poi le escursioni panoramiche con gli Historic Trains of Taste in partnership con Slow Food Sicilia, i tour in auto elettrica tra food e arte del tour operator Uncovr Travel, l'hotel Zash nel cuore di un agrumeto il cui ristorante ha ottenuto una stella Michelin nel 2020. Infine a Palermo la sensibilità green sembra coinvolgere gli hotel: da Villa Igiea del gruppo Rocco Forte, plastic free con infradito di paglia e acqua inscatolata, al NH Hotel che si rinnova in chiave ecosostenibile.

Molise incontaminato con angoli sconosciuti anche dagli italiani

Ondine Cohane è ben conscia della peculiarità della propria scelta e proprio per questo rassicura i lettori. «Mai sentito parlare del Molise? Non siate imbarazzati – scrive la giornalista con base in Toscana -. Pure molti italiani non sono mai stati in questa regione dell'Italia centro-meridionale. Ma quelli che compiono il pellegrinaggio possono scoprire una delle aree più spettacolari del paese». Fra le attrazioni della piccola regione, la Cohane menziona gli insediamenti romani «come Saepinum, un complesso di bagni e un foro che rivaleggia con quelli della capitale italiana, ma senza la folla», la costa incontaminata (e cita Termoli, affacciata sull'Adriatico, con un castello svevo), ma anche le montagne sulle quali sciare, come a Campitello Matese.