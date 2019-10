Il «no» della Francia dietro la fumata nera sull’allargamento Ue a Macedonia del Nord e Albania Macron, alle prese con le pressioni da destra del Front National, è molto cauto sull’allargamento per non dare alla Le Pen un nuovo argomento contro l’immigrazione di Beda Romano

Da sinistra, il premier macedone Zoran Zaev con il vice presidente della Commissione europea Frans Timmermans (Reuters)

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – È stato un dibattito lungo, acceso, e per ora infruttuoso. I Ventotto non sono riusciti dopo oltre sei ore di discussioni a trovare nella notte di giovedì 17 ottobre un accordo su futuro dell'allargamento dell'Unione. In lizza per l'apertura di un negoziato di adesione sono l'Albania e la Macedonia.

Nulla da fare per l'opposizione di alcuni paesi, in particolare di Parigi. La posizione francese è almeno in parte legata al clima elettorale in vista del voto locale dell'anno prossimo.



Le discussioni sono state «molto emotive», ha detto un diplomatico, a margine del vertice europeo di due giorni, che si tiene giovedì 17 e venerdì 18 ottobre qui a Bruxelles. Da ormai un anno e mezzo, i Ventotto stanno discutendo se consentire ai due paesi dei Balcani di iniziare (lunghe) trattative per aderire all'Unione. In giugno avevano promesso che in ottobre avrebbero dato il sofferto via libera. Nella notte tra giovedì e venerdì ciò non è stato possibile (la scelta è all'unanimità).



Parigi ritiene che il metodo dell'allargamento vada rivisto. D'altro canto, il rapporto preparato della Commissione europea suggerisce il via libera al negoziato, ma senza nascondere che i due paesi devono ancora completare una serie di riforme. Nel suo rapporto, Bruxelles nota che in Macedonia il sistema giudiziario è «moderatamente preparato» e che l'Albania nella lotta alla corruzione «è preparata, ma solo in alcuni campi».



L'atteggiamento della Commissione europea è comprensibile. C'è il desiderio di dare un futuro a questi paesi pur di stabilizzare la situazione politica della regione ed evitare nuove pericolose derive. È la visione anche dell'Italia, che ai Balcani è vicina geograficamente, economicamente e culturalmente. Al tempo stesso, nel mettere l'accento sul ritardo dei due paesi, Bruxelles contribuisce ai dubbi di stati membri quali la Francia, l'Olanda e anche la Danimarca.