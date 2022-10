Il Nobel della fisica all’informazione quantistica ha un storia anche italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anton Zeilinger, il fisico austriaco dell'Università di Vienna ha avuto il premio Nobel 2022 per le sue ricerche di fisica quantistica, che trovano tante applicazioni nuove e importanti: la crittografia, nuovi computer ultraveloci e il trasporto dell'informazione grazie al fenomeno dell’entanglement, per cui due particelle partner, anche se distanti fra loro, sentono il cambiamento dello stato l'una dell'altra.



Premio Nobel atteso da tempo, come per gli altri due vincitori, il francese Alain Aspect e l’americano John Clauser, universalmente riconosciuto come meritatissimo e carico di promesse per le applicazioni che domani saranno rese possibili da questi studi di base.

Una parte importante delle ricerche sperimentali di Zeilinger ha una storia italiana di non poco conto. È interessante ripercorrere per sommi capi questa vicenda per capire due aspetti della ricerca scientifica: come funzionano a volte le collaborazioni scientifiche e come ricerche che, all'inizio e sulla carta, potrebbero sembrare di pura speculazione si dimostrano poi, per chi sa vedere un poco più in là, formidabili strumenti per l'innovazione futura.

La trasmissione delle informazioni in modo sicuro è infatti un campo fondamentale nella nostra vita anche di ogni giorno e l'informatica basata sulla fisica quantistica, un campo in cui stiamo in realtà muovendo i primi passi, ci promette trasmissioni a prova di qualsiasi hacker, così come lo sviluppo di computer completamente diversi dagli attuali che surclassano in velocità anche i più potenti sistemi di oggi.

Vent’anni fa esatti, Paolo Villoresi era un giovane fisico sperimentale, ricercatore dell'Università di Padova al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e decideva di prendere la strada di Vienna per andare a parlare con Zeilinger, allora già noto e affermato. Gli era venuta un'idea: gli esperimenti di Zeilinger, regolarmente pubblicati su riviste scientifiche com’è giusto che sia in ambito accademico, erano molto convincenti, ovviamente, ma comunque si riferivano sempre all'ambiente di laboratorio.